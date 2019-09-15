جامعة بنى سويف تحصل على شهادة الأيزو 9001 بجودة الجهاز الإدارى للمرة الثالثة على التوالي

صرح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بحصول الإدارة العامة لجامعة بني سويف ومركز ضمان الجودة على تجديد شهادة الأيزو 9001، وذلك للمرة الثالثة على التوالي في جودة الجهاز الإدارى.







حصول جامعة بني سويف على الأيزو 9001

كما قد أوضح السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أن الشهادة تعتبر واحدة من أعلي الشهادات العالمية التي تعمل على مراجعة النظم الإدارية، حيث تقوم تلك الشهادة على التأكد من تطابق الوثائق المختلفة مع الواقع الإداري الفعلي، بالإضافة إلى وجود مختلف المعايير المطلوبة من أجل جودة الجهاز الإداري.







ومن الجدير بالذكر أن رغبة جامعة بني سويف تكمن في الحفاظ على مختلف مكتسبات الجامعة في مجال الجودة والإعتماد، فقد تم العمل على مراجعة ملفات الإدارة العامة الخاصة بجامعة بني سويف وذلك عن طريق خبراء الشركة الروسية، ومن هنا تم القيام بتجديد شهادة الأيزو 9001 لكل من الجهاز الإداري ومركز ضمان الجودة في جامعة بني سويف، وذلك للعام الثالث على التوالي.

تطوير الجهاز الإداري بجامعة بني سويف

كما قد أضاف السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف أن الجامعة تعمل على تنفيذ برنامج شامل، حتى يتم تطوير كل من أداء وكفاءة الجهاز الإدارى في الجامعة، كما تجدر الإشارة إلى أنه قد تم العمل على تنفيذ برنامج تدريبي لكل من مديرى الكليات ومساعديهم، وقد تضمن هذا التدريب العديد من المحاور المختلفة، وتشمل تلك المحاور كافة الجوانب المالية والقانونية خلال العمل الجامعي، بالإضافة إلى النزاهة والشفافية والدقة، والعمل على مكافحة الفساد، وتنمية الموارد الذاتية المتعددة، والإدارة الجامعية، وكذلك نظم إدارة الجودة من أجل تحقيق المزيد من عناصر التميز المؤسسي بجامعة بني سويف، الأمر الذي يساعد الجامعة على تطوير إمكانياتها بالإضافة إلى تمكن الجامعة من أداء رسالتها التعليمية والبحثية على أفضل صورة ممكنة، والعمل على خدمة المجتمع بصورة كاملة.