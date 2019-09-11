توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة الصومالية .. صور

تم القيام بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعة عين شمس تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني، وبين جامعة الجزيرة بالصومال تحت قيادة السيد الأستاذ الدكتور صلاد إبراهيم فيدو، ويذكر أن توقيع الاتقافية جاء في قصر الزعفران مقر رئاسة جامعة عين شمس.







التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة الجزيرة الصومالية

كما يذكر أن توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجامعتين قد جاء بحضور كل يوم الأستاذة الدكتورة نجوي بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية، والأستاذ الدكتور محمود محمد عبد الله المستشار الثقافي في سفارة دولة الصومال بالقاهرة، هذا بالإضافة إلى وجود الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد الأستاذ الدكتور شريف القطب مدير وحدة تطوير المشروعات والابتكار، وكذلك السيد الدكتور تامر عمارة الأستاذ المساعد بقسم المخ والأعصاب في كلية الطب، والسيد الأستاذ الدكتور عبد الصمد حسن رئيس قسم الدراسات العليا في جامعة الجزيرة الصومالية، والأستاذ الدكتور حسن عدو الأستاذ بقسم القلب في جامعة الجزيرة.







ومن الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية تتضمن القيام بالتعاون بين كل من جامعة عين شمس، وجامعة الجزيرة الصومالية، وذلك في مختلف الأنشطة الأكاديمية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء درجات علمية مزدوجة سواء مباشرة أو بالتعليم عن بعد، والقيام بتبادل الطلاب والطالبات الأكادميين من أجل أغراض البحث والدراسة الأكاديمية، هذا بجانب برامج المهارات الشخصية.

صور بين جامعة عين شمس والجامعة الصومالية







