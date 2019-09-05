تعيينات جديدة بجامعة عين شمس .. تعرف عليها







قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، بإصدار مجموعة من القرارات الجديدة ، الخاصة بتعيينات جديدة داخل عدد من الكليات بالجامعة ، وهم كلية طب الأسنان ، وكلية الصيدلة ، وكلية التمريض.







التعيينات الجديدة بطب الأسنان

فمن الجدير بالذكر أن السيد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قد أصدر قرار يتضمن تجديد تعيين السيد الأستاذ الدكتور طارق صلاح الدين كرئيس لمجلس قسم الاستعاضة السنية المثبتة لمدة عام ، هذا بالإَضافة إلى قرار يتضمن تجديد تعيين الأستاذة الدكتورة حور مصطفي بغدادي رئيسا لمجلس قسم باثولوجيا الفم لمدة عام ، كما قد أصدر الدكتور محمود المتيني أيضًا قرار يتضمن تعيين الأستاذ الدكتور أحمد محمد حلاوة رئيس لمجلس قسم بيولوجيا الفم لمدة عام.







التعيينات الجديدة في صيدلة عين شمس

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قراراً جديد يتضمن العمل على قيام الأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالإشراف علي مجلس قسم الكيمياء الحيوية لمدة عام ، هذا بالإضافة إلى قيام رئيس جامعة عين شمس قراراً خاص بتعيين الأستاذة الدكتورة شيرويت حامد الأحمدي رئيسا لمجلس قسم العقاقير في كلية الصيدلة لمدة عام ، وقرار يتضمن تعيين الاستاذة الدكتورة رانيا حتحوت بعمل رئيس مجلس قسم الصيدلانيات ، والصيدلة الصناعية لمدة عام.







التعيينات الجديدة في كلية التمريض

كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بإصدار قرار يتضمن العمل على تعيين الأستاذة الدكتورة سحر ياسين جوهر ف منصب رئيس قسم تمريض الحالات الحرجة و الطوارئ داخل كلية التمريض ، كما قد قام بإصدار قراراً يتضمن تعيين الأستاذة الدكتورة منى مصطفى شاذلي في منصب رئيس قسم إدارة التمريض بكلية التمريض .







وعلى الجانب الآخر كان قد قام سيادته بإصدار قرار يتضمن تعيين الأستاذة الدكتورة هالة ومشير حسن وكيلا لكلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات ، ويأتي ذلك بالإضافة لقرار سيادته بتعيين السيد الأستاذ الدكتور خالد حسين محمود حسين في منصب رئيس قسم التاريخ في كلية الآداب لمدة عام.

كما قد أصدر السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا يتضمن قيام الأستاذة الدكتورة هدى يوسف وصفى يوسف الأستاذ المتفرغ بقسم اللغة الفرنسية في كلية الآداب بعمل رئيس مجلس القسم لمدة عام.

في حين أنه يجب ذكر أن “المتيني” كان قد أصدر قرار يتضمن تجديد تعيين كل من الدكتورة رشا عبد الفتاح محمد الديدى في منصب رئيس قسم علم النفس في كلية الآداب ، بالإضافة إلى السيد الدكتور ناجي عبد الحميد عبد العظيم أبو النيل في منصب رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات داخل كلية الآداب ، وأخيرًا قرار يتضمن تجديد تعيين الأستاذة الدكتورة أمل مبروك عبد الحليم في منصب رئيس قسم الفلسفة في كلية الآداب ولمدة عام كامل.