تعرف على موعد أمتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي “يوليو” 2019 للمدارس الحكومية والخاصة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا الرائد نجوم مصرية، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال الهام،و الذي يزداد البحث عنه على مختلف محركات البحث، وهو موعد وجدول أمتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي النظام الجديد “دور يوليو”، للطلبة الذين لم يوفقوا في الامتحانات في الدور الأول، ونحن من خلال هذا المقال نقدم لكم موعد وجدول الامتحان المعتمد والرسمي، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الاثنين 24/6/2019.

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الاثنين الجدول النهائي والذي تم اعتماده من قبل الوزارة لامتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/25019، وقررت الوزارة أن تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يوليو 2019، وتنتهي يوم 27 يوليو من نفس الشهر، وأعلنت الوزارة أن الامتحانات ستجري في فترة واحدة للمدارس الحكومية والخاصة ( عربي ،لغات )، والمعاهد القومية والمنازل والخدمات السجون على أن يتم بدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

تعرف على موعد امتحان الدور الثاني للصف الأول الثانوي 2019

أحبائنا طلبة الصف الأول الثانوي الذين لم يحالفهم الحظ في أمتحان الدور الأول، نتمنى أن يعلموا أن بالجد والمثابرة سينالوا ما يتمنوه وعليهم الجد في المذاكرة والتحصيل في الفترة القادمة، حتي موعد أمتحانات الدور الثاني وإنشاء الله يتفوقوا ويكون النجاح حليفهم في أمتحانات الدور الثاني، ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية نتمنى لهم النجاح والتوفيق وأن يكون النجاح حليفهم أنشاء الله.

← إقرأ أيضاً: