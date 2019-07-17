تصل لـ100 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الخاصة في مصر للعام الدراسي 2019 – 2020

ينشر لكم “نجوم مصرية” في السطور التالية مصروفات الجامعات الخاصة في مصر، والذي يبحث عنها اليوم آلاف من طلاب الثانوية الأزهرية وطلاب الثانوية العامة، والذين لم يحالفهم الحظ في تنسيق كليات الجامعات الحكومية، فقرروا الاتجاه نحو الجامعات الخاصة والتي وصل أسعار بعض الجامعات الخاصة لما يقارب الـ100 ألف جنيه.

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قد اعتمد أمس الثلاثاء 16 يوليو 2019، جميع القواعد المحددة لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات كالتالي: الطب البشرى 95% – كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)90 % – كلية الهندسة80 % – كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70% – كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60% – وباقى الكليات 55%.

جامعة 6 أكتوبر 2019 – 2020 كلية الطب والجراحة 94.250 ألف جنيه سنوياالأسنان 71.810 ألف جنيه سنويا

الصيدلة 58.900 ألف جنيه سنويا

العلاج الطبيعي 51.390 ألف جنيه سنويا

العلوم الطبية التطبيقية 33.155 ألف سنويا

الهندسة جميع التخصصات 46.200 ألف جنيه سنويا

الفنون التطبيقية 29.700 ألف جنيه سنويا

نظم المعلومات وعلوم الحاسب 25.600 ألف جنيه سنويا

الإعلام وفنون الاتصال 33.600 ألف جنيه سنويا

الاقتصاد والإدارة إنجليزي 37.700 ألف جنيه سنويا

الاقتصاد والإدارة عربي 25.360 ألف جنيه سنويا

اللغات والترجمة 22.610 ألف جنيه سنويا

التربية إنجليزي 19635 ألف جنيه سنويا

التربية (اللغة العربية – رياض أطفال) 14025 ألف جنيه سنويا

السياحة وإدارة الفنادق 15820 ألف جنيه سنويا جامعة الأهرام الكندية 2019 – 2020 الصيدلة للمصريين 50 ألف جنيه سنويا

والأسنان للمصريين 60 ألف جنيه سنويا

الإعلام شعبة إنجليزية للمصريين 30 ألف جنيه سنويا

الإعلام شعبة صحافة فقط للمصريين 28 ألف جنيه سنويا

كلية علوم الحاسب 28 ألف جنيه للمصريين سنويا

كلية إدارة الأعمال للمصريين 30 ألف جنيه سنويا

كلية الهندسة للمصريين 40 ألف جنيه سنويا جامعة فاروس 2019 – 2020 كلية الصيدلة 55000 ألف جنيه سنويا

طب الاسنان 53000 ألف جنيه سنويا

الهندسة جميع التخصصات 42000 ألف جنيه سنويا

علاج طبيعي 36000 ألف جنيه سنويا

علوم طبية 20000 ألف جنيه سنويا

علوم مالية وادارية 28600 ألف جنيه سنويا

الدراسات القانونية والمعاملات الدولية سنويا الجامعة البريطانية 2019 – 2020 الهندسة: 75 الف جنيه سنويا

إدارة الأعمال: 60 الف جنيه سنويا

الاقتصاد والعلوم السياسية: 27 الف جنيه سنويا

طب الأسنان: 80 الف جنيه سنويا

الصيدلة: 75 الف جنيه سنويا

نظم ومعلومات: 50 ألف جنيه سنويا

الاعلام : 60 الف جنيه سنويا

العلوم الانسانية : 57 ألف جنيه سنويا

الحقوق : 57 ألف جنيه سنويا

التمريض : 20 الف جنيه سنويا جامعة المستقبل 2019 – 2020 الصيدلة: 53500 ألف جنيه

الأسنان: 75500 جنيه

الهندسة: 50500 جنيه

التجارة وإدارة الأعمال: 45000 جنيه

الحاسبات وتقنية المعلومات:40000 جنيه جامعة النهضة 2019 – 2020 الصيدلة: 53130 ألف جنيه سنويا

طب الأسنان: 56595 ألف جنيه سنويا

الهندسة: 44100 ألف جنيه سنويا

علوم الحاسب: 27300 ألف جنيه سنويا

الإعلام 30 ألف جنيه سنويا جامعة هليوبوليس 2019 – 2020 الصيدلة ٧٨,٠٠٠ ألف جنيه سنويا

الهندسة ٥٢٫٥٠٠ ألف جنيه سنويا

الاقتصاد ٤٥٫٠٠٠ ألف جنيه سنويا

علاج طبيعي ٦٢٫٠٠٠ ألف جنيه سنويا الجامعة المصرية الروسية 2019 – 2020 كلية طب الفم والأسنان 52000 ألف جنيه

500 جنيه رسوم طلب الالتحاق.

32250 ألف جنيه تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة.

26000 ألف جنيه يتم سدادها مع بدء الفصل الدراسي الاول.

4000 جنيه تأمينات للعيادات.

مصروفات كلية الصيدلة

500 جنيه رسوم طلب الالتحاق.

23250 ألف جنيه بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة.

21000 ألف جنيه مع بدء الفصل الدراسي الاول.

مصروفات كلية الهندسة 32000

500 جنيه رسوم طلب الالتحاق.

17250 ألف جنيه تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق.

16000 ألف جنيه يتم سدادها بعد اول اسبوع من الدراسة.

1000 جنيه رسوم مقاصة علمية للطلاب المحولين. جامعة بدر 2019 – 2020 الصيدلة الإكلينيكية: 48400 ألف جنيه سنويا

الصيدلة الدوائية: 42900 ألف سنويا

العلاج الطبيعي: 35 ألف سنويا

التمريض: 20 ألف سنويا

إدارة العلوم المالية: 30 ألف سنويا

الهندسة: 45 ألف سنويا

الفنون التطبيقية: 32 ألف سنويا

اللغات والترجمة: 25 ألف سنويا جامعة الدلتا 2019 – 2020 الصيدلة 37000 ألف جنيه

طب الأسنان 44000 ألف جنيه

الهندسة 28000 ألف جنيه

إدارة الأعمال 18000 ألف جنيه الجامعة الألمانية 2019 – 2020 الهندسة مبلغ 193 ألف جنيه سنويا

الصيدلة 193 ألف جنيه سنويا

إدارة الأعمال 193 ألف جنيه سنويا

فنون الجميلة 60 ألف جنيه سنويا جامعة مصر الدولية 2019 – 2020 طب الاسنان بلغت 104 آلاف جنيه مصري

الألسن بلغت 50 ألف جنيه مصرى.

كلية الاقتصاد بلغت 70 ألف جنيه مصرى.

الحاسبات والمعلومات بلغت 54 ألف جنيه مصرى.

الهندسة بلغت 70 ألف جنيه مصرى

الإعلام بلغت 70 ألف جنيه مصرى جامعة حورس 2019 – 2020 كلية طب الأسنان 65 ألف جنيه

كلية الصيدلة 55 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه

كلية الهندسة 35 ألف جنيه

كلية إدارة الأعمال 25 ألف جنيه

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

كلية الطب البشري 85 ألف جنيه مصري.

كلية طب وجراحة الفم والأسنان 63 ألف جنيه مصري.

كلية الصيدلة والتصنع الدوائي 52 ألف جنيه مصري.

كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه مصري.

كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه مصري.

كلية العلوم الطبية التطبيقية 29 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية»، و16 ألف جنيه لـ«التمريض».

كلية الهندسة 41 ألف جنيه.

كلية الإعلام «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.

كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه. جامعة سيناء 2019 – 2020 كلية طب الفم والأسنان 88.895 الف جنيه دون حساب رسوم المعامل.

كلية الصيدلة 76.584 ألف جنيه حساب رسوم المعامل.

كلية العلاج الطبيعي 68.271 ألف جنيه دون حساب المعامل.

كلية الهندسة 62.600 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 48.228 ألف جنيه.

إدارة الأعمال 47.935 ألف جنيه.

كلية الإعلام 46.469 ألف جنيه.

الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد للطلاب الوافدين:

كلية الصيدلة 9.976 دولارا أمريكيا دون حساب رسوم المعامل.

كلية طب الفم والأسنان 11.981 دولارا أمريكيا دون حساب رسوم المعامل.

كلية العلاج الطبيعي 9.264 دولارا أمريكيا دون حساب المعامل.

كلية الهندسة 8.453 دولارا أمريكيا.

كلية تكنولوجيا المعلومات 6.658 دولارا أمريكيا.

كلية إدارة الأعمال 6.420 دولارا أمريكيا.

كلية الإعلام 6.429 دولارا أمريكيا.

الرسوم الدراسية السنوية لكليات فرع العريش، للعام الدراسي الجديد 2019-2020:

كلية طب الفم والأسنان 85.500 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 74.035 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60.092 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات 93.100 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال 37.600 ألف جنيه.

كلية الإعلام 39.100 ألف جنيه.

الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد للطلاب الوافدين بكليات فرع العريش:

كلية الصيدلة 6.320 دولارا أمريكيا.

طب الفم والأسنان 10.829 دولارا أمريكيا.

كلية الهندسة 7.943 دولارا أمريكيا.

كلية تكنولوجيا المعلومات 5.434 دولارا أمريكيا.

كلية إدارة الأعمال 5.234 دولارا أمريكا.

كلية الإعلام 5.434 دولارا أمريكيا جامعة MSA 2019 – 2020 كلية طب الأسنان: 69.300 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و56.600 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني.

كلية الصيدلة: 42.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و53.750 للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.

كلية التكنولوجيا الحيوية: 40.100 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و50.900 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.

كلية الهندسة: 31.250 جنيه للفصل الدراسي الأول و39.750 لفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.

كلية علوم الإدارة: 27.750 جنيه للفصل الدراسي الأول و35.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.

كلية الإعلام: 27.750 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و35.250 جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300 يورو.

كلية الفنون والتصميم: 31.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و39.750 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300 يورو.

كلية علوم الحاسب: 27.750 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و35.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300يورو.

كلية اللغات: 22 ألف للفصل الدراسي الأول و28 ألف للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300 يورو.

الجامعة المصرية – اليابانية 2019 – 2020