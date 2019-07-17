تصل لـ100 ألف جنيه.. مصاريف الجامعات الخاصة في مصر للعام الدراسي 2019 – 2020

ينشر لكم “نجوم مصرية” في السطور التالية مصروفات الجامعات الخاصة في مصر، والذي يبحث عنها اليوم آلاف من طلاب الثانوية الأزهرية وطلاب الثانوية العامة، والذين لم يحالفهم الحظ في تنسيق كليات الجامعات الحكومية، فقرروا الاتجاه نحو الجامعات الخاصة والتي وصل أسعار بعض الجامعات الخاصة لما يقارب الـ100 ألف جنيه.
وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قد اعتمد أمس الثلاثاء 16 يوليو 2019، جميع القواعد المحددة لتنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعى 2019/2020 بنظام الشرائح وفقاً لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة على ثلاث مراحل، حيث شدد المجلس الأعلى للجامعات على أن يكون الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات كالتالي: الطب البشرى 95% – كليات (طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى)90 % – كلية الهندسة80 % – كليات (الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب) 70% – كليات (الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة) 60% – وباقى الكليات 55%.
جامعة 6 أكتوبر 2019 – 2020
- كلية الطب والجراحة 94.250 ألف جنيه سنوياالأسنان 71.810 ألف جنيه سنويا
- الصيدلة 58.900 ألف جنيه سنويا
- العلاج الطبيعي 51.390 ألف جنيه سنويا
- العلوم الطبية التطبيقية 33.155 ألف سنويا
- الهندسة جميع التخصصات 46.200 ألف جنيه سنويا
- الفنون التطبيقية 29.700 ألف جنيه سنويا
- نظم المعلومات وعلوم الحاسب 25.600 ألف جنيه سنويا
- الإعلام وفنون الاتصال 33.600 ألف جنيه سنويا
- الاقتصاد والإدارة إنجليزي 37.700 ألف جنيه سنويا
- الاقتصاد والإدارة عربي 25.360 ألف جنيه سنويا
- اللغات والترجمة 22.610 ألف جنيه سنويا
- التربية إنجليزي 19635 ألف جنيه سنويا
- التربية (اللغة العربية – رياض أطفال) 14025 ألف جنيه سنويا
- السياحة وإدارة الفنادق 15820 ألف جنيه سنويا
جامعة الأهرام الكندية 2019 – 2020
- الصيدلة للمصريين 50 ألف جنيه سنويا
- والأسنان للمصريين 60 ألف جنيه سنويا
- الإعلام شعبة إنجليزية للمصريين 30 ألف جنيه سنويا
- الإعلام شعبة صحافة فقط للمصريين 28 ألف جنيه سنويا
- كلية علوم الحاسب 28 ألف جنيه للمصريين سنويا
- كلية إدارة الأعمال للمصريين 30 ألف جنيه سنويا
- كلية الهندسة للمصريين 40 ألف جنيه سنويا
جامعة فاروس 2019 – 2020
- كلية الصيدلة 55000 ألف جنيه سنويا
- طب الاسنان 53000 ألف جنيه سنويا
- الهندسة جميع التخصصات 42000 ألف جنيه سنويا
- علاج طبيعي 36000 ألف جنيه سنويا
- علوم طبية 20000 ألف جنيه سنويا
- علوم مالية وادارية 28600 ألف جنيه سنويا
- الدراسات القانونية والمعاملات الدولية سنويا
الجامعة البريطانية 2019 – 2020
- الهندسة: 75 الف جنيه سنويا
- إدارة الأعمال: 60 الف جنيه سنويا
- الاقتصاد والعلوم السياسية: 27 الف جنيه سنويا
- طب الأسنان: 80 الف جنيه سنويا
- الصيدلة: 75 الف جنيه سنويا
- نظم ومعلومات: 50 ألف جنيه سنويا
- الاعلام : 60 الف جنيه سنويا
- العلوم الانسانية : 57 ألف جنيه سنويا
- الحقوق : 57 ألف جنيه سنويا
- التمريض : 20 الف جنيه سنويا
جامعة المستقبل 2019 – 2020
- الصيدلة: 53500 ألف جنيه
- الأسنان: 75500 جنيه
- الهندسة: 50500 جنيه
- التجارة وإدارة الأعمال: 45000 جنيه
- الحاسبات وتقنية المعلومات:40000 جنيه
جامعة النهضة 2019 – 2020
- الصيدلة: 53130 ألف جنيه سنويا
- طب الأسنان: 56595 ألف جنيه سنويا
- الهندسة: 44100 ألف جنيه سنويا
- علوم الحاسب: 27300 ألف جنيه سنويا
- الإعلام 30 ألف جنيه سنويا
جامعة هليوبوليس 2019 – 2020
- الصيدلة ٧٨,٠٠٠ ألف جنيه سنويا
- الهندسة ٥٢٫٥٠٠ ألف جنيه سنويا
- الاقتصاد ٤٥٫٠٠٠ ألف جنيه سنويا
- علاج طبيعي ٦٢٫٠٠٠ ألف جنيه سنويا
الجامعة المصرية الروسية 2019 – 2020
- كلية طب الفم والأسنان 52000 ألف جنيه
- 500 جنيه رسوم طلب الالتحاق.
- 32250 ألف جنيه تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة.
- 26000 ألف جنيه يتم سدادها مع بدء الفصل الدراسي الاول.
- 4000 جنيه تأمينات للعيادات.
- مصروفات كلية الصيدلة
- 500 جنيه رسوم طلب الالتحاق.
- 23250 ألف جنيه بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق الداخلي للجامعة.
- 21000 ألف جنيه مع بدء الفصل الدراسي الاول.
- مصروفات كلية الهندسة 32000
- 500 جنيه رسوم طلب الالتحاق.
- 17250 ألف جنيه تسدد بعد إعلان نتيجة التنسيق.
- 16000 ألف جنيه يتم سدادها بعد اول اسبوع من الدراسة.
- 1000 جنيه رسوم مقاصة علمية للطلاب المحولين.
جامعة بدر 2019 – 2020
- الصيدلة الإكلينيكية: 48400 ألف جنيه سنويا
- الصيدلة الدوائية: 42900 ألف سنويا
- العلاج الطبيعي: 35 ألف سنويا
- التمريض: 20 ألف سنويا
- إدارة العلوم المالية: 30 ألف سنويا
- الهندسة: 45 ألف سنويا
- الفنون التطبيقية: 32 ألف سنويا
- اللغات والترجمة: 25 ألف سنويا
جامعة الدلتا 2019 – 2020
- الصيدلة 37000 ألف جنيه
- طب الأسنان 44000 ألف جنيه
- الهندسة 28000 ألف جنيه
- إدارة الأعمال 18000 ألف جنيه
الجامعة الألمانية 2019 – 2020
- الهندسة مبلغ 193 ألف جنيه سنويا
- الصيدلة 193 ألف جنيه سنويا
- إدارة الأعمال 193 ألف جنيه سنويا
- فنون الجميلة 60 ألف جنيه سنويا
جامعة مصر الدولية 2019 – 2020
- طب الاسنان بلغت 104 آلاف جنيه مصري
- الألسن بلغت 50 ألف جنيه مصرى.
- كلية الاقتصاد بلغت 70 ألف جنيه مصرى.
- الحاسبات والمعلومات بلغت 54 ألف جنيه مصرى.
- الهندسة بلغت 70 ألف جنيه مصرى
- الإعلام بلغت 70 ألف جنيه مصرى
جامعة حورس 2019 – 2020
- كلية طب الأسنان 65 ألف جنيه
- كلية الصيدلة 55 ألف جنيه
- كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه
- كلية الهندسة 35 ألف جنيه
- كلية إدارة الأعمال 25 ألف جنيه
- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:
- كلية الطب البشري 85 ألف جنيه مصري.
- كلية طب وجراحة الفم والأسنان 63 ألف جنيه مصري.
- كلية الصيدلة والتصنع الدوائي 52 ألف جنيه مصري.
- كلية العلاج الطبيعي 45 ألف جنيه مصري.
- كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه مصري.
- كلية العلوم الطبية التطبيقية 29 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية»، و16 ألف جنيه لـ«التمريض».
- كلية الهندسة 41 ألف جنيه.
- كلية الإعلام «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.
- كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.
- كلية الآثار والإرشاد السياحي 15 ألف جنيه.
- كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.
جامعة سيناء 2019 – 2020
- كلية طب الفم والأسنان 88.895 الف جنيه دون حساب رسوم المعامل.
- كلية الصيدلة 76.584 ألف جنيه حساب رسوم المعامل.
- كلية العلاج الطبيعي 68.271 ألف جنيه دون حساب المعامل.
- كلية الهندسة 62.600 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 48.228 ألف جنيه.
- إدارة الأعمال 47.935 ألف جنيه.
- كلية الإعلام 46.469 ألف جنيه.
- الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد للطلاب الوافدين:
- كلية الصيدلة 9.976 دولارا أمريكيا دون حساب رسوم المعامل.
- كلية طب الفم والأسنان 11.981 دولارا أمريكيا دون حساب رسوم المعامل.
- كلية العلاج الطبيعي 9.264 دولارا أمريكيا دون حساب المعامل.
- كلية الهندسة 8.453 دولارا أمريكيا.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 6.658 دولارا أمريكيا.
- كلية إدارة الأعمال 6.420 دولارا أمريكيا.
- كلية الإعلام 6.429 دولارا أمريكيا.
- الرسوم الدراسية السنوية لكليات فرع العريش، للعام الدراسي الجديد 2019-2020:
- كلية طب الفم والأسنان 85.500 ألف جنيه.
- كلية الصيدلة 74.035 ألف جنيه.
- كلية الهندسة 60.092 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 93.100 ألف جنيه.
- كلية إدارة الأعمال 37.600 ألف جنيه.
- كلية الإعلام 39.100 ألف جنيه.
- الرسوم الدراسية للعام الدراسي الجديد للطلاب الوافدين بكليات فرع العريش:
- كلية الصيدلة 6.320 دولارا أمريكيا.
- طب الفم والأسنان 10.829 دولارا أمريكيا.
- كلية الهندسة 7.943 دولارا أمريكيا.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 5.434 دولارا أمريكيا.
- كلية إدارة الأعمال 5.234 دولارا أمريكا.
- كلية الإعلام 5.434 دولارا أمريكيا
جامعة MSA 2019 – 2020
- كلية طب الأسنان: 69.300 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و56.600 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني.
- كلية الصيدلة: 42.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و53.750 للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.
- كلية التكنولوجيا الحيوية: 40.100 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و50.900 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.
- كلية الهندسة: 31.250 جنيه للفصل الدراسي الأول و39.750 لفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.
- كلية علوم الإدارة: 27.750 جنيه للفصل الدراسي الأول و35.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 330 يورو.
- كلية الإعلام: 27.750 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و35.250 جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300 يورو.
- كلية الفنون والتصميم: 31.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و39.750 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300 يورو.
- كلية علوم الحاسب: 27.750 ألف جنيه للفصل الدراسي الأول و35.250 ألف جنيه للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300يورو.
- كلية اللغات: 22 ألف للفصل الدراسي الأول و28 ألف للفصل الدراسي الثاني إضافة إلى مصروفات الشهادة البريطانية 300 يورو.
الجامعة المصرية – اليابانية 2019 – 2020
- الرسوم الدراسية السنوية لكلية الهندسة لحاملي الجنسية المصرية هى 80,000 ألف جنيه مصر، ويتم سدادها على دفعتين متساويين للفصل الدراسي الواحد.
- الرسوم الدراسية السنوية لكلية الهندسة لغير حاملي الجنسية المصرية هى 15000 ألف دولار أمريكي، ويتم دفعهم على دفعتين متساويين للفصل الدراسي الواحد.
- الرسوم الدراسية لكلية إدارة الأعمال الدولية والانسانيات
- الرسوم الدراسية السنوية لحاملى الجنسية المصرية هى 62,000 ألف جنيه مصري -بعد الدعم الحكومى- ويتم سدادها على دفعتين متساويين للفصل الدراسي الواحد.
- الرسوم الدراسية السنوية للكلية لغير حاملي الجنسية المصرية هي 12000 ألف دولار أمريكي، دفعهم على دفعتين متساويين للفصل الدراسي الواحد.
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