تربية عين شمس تستعد لبدء العام الجامعي الجديد 2019 – 2020







تعمل كلية التربية في جامعة عين شمس على مواصلة الاستعدادات الخاصة باستقبال مختلف الطلاب والطالبات الجدد ، من أجل بدء العام الجامعى 2019/2020 ، فمن المقرر أن تستمر مختلف الإجراءات الخاصة بعملية تقديم الملفات للكلية حتى يوم الإثنين المقبل الموافق التاسع من شهر سبتمبر لعام 2019 ، بالإضافة إلى الانتهاء من مختلف متطلبات القيد وإجراء الكشف الطبي ، وكذلك مسح فيروس “C “.







الاستعداد للعام الدراسي الجديد بعين شمس

ومن الجدير بالذكر أن مختلف الاستعدادات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد في كلية التربية ، تأتي تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.







كما قد أشار السيد الأستاذ الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية إلى أنه قد تم العمل من أجل تنسيق وتوفير وحدة كاملة التجهيزات داخل كلية التربية من أجل إجراء تحليل (فيروس c ) لمختلف الطلاب والطالبات الجدد ، هذا بالإضافة إلى أنه من يرغب من الطلاب القدامى أو أعضاء هيئة التدريس والعاملين داخل الجهاز الإداري في جامعة عين شمس ، بإجراء التحاليل الطبية فإنه يستطيع القيام بذلك.

كما تجدر الإشارة إلى كون السيد الأستاذ الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية قد أضاف أنه قد تم إتخاذ مختلف الترتيبات من أجل تيسير كافة الإجراءات الخاصة بالتحاليل الطبية ، وكذلك سرعة الإنجاز في الإجراءات ، ويأتي ذلك في ظل حرص إدارة الكلية على تسهيل مختلف الخطوات على الطلاب.







كما يذكر أن إدارة الجامعى كانت قد عملت على توفير الكثير من ماكينات الدفع الآلي من أجل سداد المصروفات الدراسية ، هذا بالإضافة إلى تخصيص مجموعة من الإداريين المختصين من أجل العمل على تقديم مختلف الإرشادات والرد على استفسارات وأسئلة الطلاب.

كما قد قام السيد الأستاذ الدكتور ماجد أبو العينين بالتأكيد على أنه قد تم عمل صيانة شاملة لمختلف القاعات الدراسية ، بالإضافة إلى القيام بتزويدها بمختلف الوسائل التعليمية اللازمة ، وكذلك العمل على صيانة معامل كلية التربية ، وقد تم التأكيد على مدى جاهزية البنية التحتية للكلية من أجل الإستعدادا لإستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد.







وعلى الجانب الآخر كانت قد أوضحت الأستاذة الدكتورة صفاء شحاته وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه قد تم وضع خطة من أجل العمل على استقبال الطلاب والطالبات الجدد من قبل إدارة الكلية ، بالإضافة إلى التأكد من تنفيذ تلك الخطة من قبل اتحاد الطلاب والإدارة المعنية ، والتأكيد على مساندة الطلاب الجدد من لحظة دخولهم بوابات الكلية وارشادهم لمختلف الخطوات والإجراءات الخاصة بعملية التقديم والقيد للكلية.

كما يذكر أنه قد تم العمل على تخصيص أماكن مناسبة من أجل استقبال أولياء الأمور والرد على مختلف أسئلتهم واستفساراتهم ، وأشارت د\ صفاء شحاته إلى أنه قد تم العمل على إعداد نشرات تعريفية من أجل مختلف أقسام الكلية ، والتعريف بشروطها وشروط التشعيب بها.

صور من استعدادات كلية التربية بعين شمس