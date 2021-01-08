بدون تعقيدات.. أفكار سهلة ومبسطة لتعليم الأطفال جدول الضرب

جدول الضرب من أصعب وأعقد الأمور عند الطلاب في مرحلة الصغر، ويعكف الطلاب دائمًا والمدرسين على الأوجه الخصوص لتعليم الأطفال جدول الضرب بطريقة صحيحة، لإتمام عملية الحفظ من أجل حل المعادلات والمسائل الحسابية بطريقة سريعة بعيدًا عن وسائل التكنولوجيا، منذ وقت ابتكاره على يد عالم الرياضيات فيثاغورس، ولا يتربط حفظ جدول الضرب بطريقة محددة إذ يستخدمه الطلاب في جميع المراحل التعليمية وفي الأمور الحياتية أيضَا.

ونظرًا لإقبال الطلاب على بذل العديد من المحاولات لإتقان جدول الضرب، نقدم لكم أسهل الطرق لحفظ جدول الضرب بدون اللجوء إلى عمليات حسابية معقدة، وجدول الضرب عباراة عن علاقة رياضية بين الأرقام بعضها البعض، من المهم جيدًا معرفة الطرق الصحيحة لحفظ جدول الضرب والطرح والقسمة.

تعرف على فوائد حفظ جدول الضرب

ولجدول الضرب أهمية كبرى عند الطلاب إذ يساعد حفظ جدول الضرب على العملية التعليم، وفهم مادة الرياضيات بطريقة سهلة وميسرة، كما أن حفظ جدول الضرب يساعد على تنشيط الذهن ورفع قدرة الذكاء عند الأطفال والقدرة على التفكير بطريقة صحيحة، فيما أن حفظ جدول الضرب يساعد على تنمية مهارات الحفظ والاسترجاع للمعلومات بطريقة نشطة في الذاكرة، كما أن لحفظ أهمية كبرى عن الأطفال إذ يعمل على تعزيز ثقة النفس وفهم علم الرياضيات في كل مرة.

القواعد الأساسية عند تعليم الأطفال جدول الضرب

مرحلة الإبتدائية من أصعب المراحل عند الطلاب وهى البداية الجديدة لدخولهم في العلوم التعليمية ولذلك يحتاج الطلاب إلى عدة طرق تساعدهم على حفظ مهاراتهم وتنمية القدرات الذهنية من بينها، حفظ البدايات الأولى لجدول الضرب الأبسط والأسهل، ثم الانتقال إلى الأصعب بطريقة تدريجية.

القاعدة الأولى تتلخص في أن حاصل ضرب أي رقم في صفر يساوي صفر

القاعدة الثانية أنه في حال ضرب أى رقم في واحد يساوى الرقم نفسه فمثلًا حال ضرب رقم 8 في 1 بيساوي 8

القاعدة الثالثة تكمن أنه في حال ضرب الأرقام في رقم 5 تنتهي النتيجة إما بصفر أو 5 فمثلًافي حال ضرب رقم 5 في 5 تساوى النتيجة 25 وفي حال ضرب الـ 5 في 10 تحصل النتيجة على 50.

القاعدة الرابعة، يجب تعليم الأطفال أنه في حال تبديل الأرقام تأتي النتيجة واحدة فمثلًا في حال ضرب 2 في 7 يساوي النتيجة 7 في 2 أما القاعدة الثالثة فتمكن أنه في حال ضرب رقم من 1 إلى 9 في الرقم 11 يعطي نتيجة الرقم مرتين فمثلا في حال ضرب 9 في 11 يساوى تكرار الرقم مرتين 99.

القاعدة الخامسة، في حال ضرب أى رقم في 10 سيكون الرقم نفسه مع إضافة صفر في اليمين فمثلًا حال ضرب رقم 10 في 6 يساوي الرقم مع إضافة صفر 60.

أبرز النصائح لتعليم الأطفال جدول الضرب

ويتهرب الأطفال دائمًا من حفظ جدول الضرب، ولذلك يجب عدم الابتداء مع الطفل مرة واحدة بل يجب التدرج في عملية الحفظ، والانتقال بطريقة مبسطة من الأسهل إلى الأصعب يجب كتابة كل جزء من جدول الضرب بطريقة ملونة وإلحاقه برسوم تفيد حاصل الرقم المضروب تسهيلًا على قدرة الطالب ومساعدته في التذكر.

كما يمكن استخدام لحن الأغاني متداول على مسامع الطفل، ومحاولة تركيب بعض الصور عليه مع إضافة الأرقام بدلًا من الكلمات، كما يمكن تشجيع الطفل على نسخ جدول الضرب عدة مرات بشكل عشوائي لضمان حفظه عن طريق تجربة التكرار، كما أنه يمكن استذكار جدول الضرب عن طريق الحكي والسرد القصصي الحسابي، يجب عليكى تشجيع طفلك ومنحه مكافاة في حال حفظه من أجل الاستمرار عليه مع توفير مكعبات أو حبوب للعد عليها كما يمكن تشغيل الفيديوهات التعليمية على وسائل التواصل في الحفظ والاستذكار.