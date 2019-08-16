بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 جميع المراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي في مصر

بدء العام الدراسي الجديد، مع بداية شهر أغسطس تزايدت الأسئلة من الأشخاص حول الميعاد الحقيقي لبداية العام الدراسي الجديد 2019- 2020، حيث في هذا العام ينتظر الكثير من الأشخاص معرفة نظام المرحلة الثانوية الجديدة، كما أنه تم أتخاذ بعض الإجراءات في النظام الجديد للمرحلة الابتدائية.

بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020

كما أن الأهالي يرغبون في معرفة هذا الإجراءات، وكثرة التساؤلات من قبل أولياء الأمور حول بداية الدراسة للصف الأول الابتدائي، هل هي في نفس موعد بدء باقي المراحل التعليمية أم هي مختلفة عنها، فأعلنت وزارة التربية والتعليم عن أن موعد بدء العام الدراسي للصف الأول والثاني في المرحلة الابتدائية سوف يسبق موعد الدراسة لباقي المراحل.

موعد بداية العام الدراسي الجديد

بداية العام الدراسي لرياض الأطفال وحتى المرحلة الثانية الابتدائي سوف يبدأ في يوم2019/9/11، بينما المرحلة الابتدائية سوف تبدأ في يوم 2019/9/21 وكذلك المرحلة الإعدادية والثانوية، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن مدة العام الدراسي للترم الأول سوف تستغرق 15 أسبوع بدايتاً من 21/9 وحتى يوم 23 يناير، بينما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم 2020/2/8.

بداية العام الدراسي الجديد

كما أن وزير التربية والتعليم أكد في تقرير له على أن نظام الصف الثانوي سوف يكون تراكمي “نظام التابلت”، وعلى أن يكون طلاب الصف الأول الثانوي في مرحلة تجريبية، كما أن الصف الأول والثاني الابتدائي سوف يكونون على النظام التعليمي الجديد وعليكم المتابعة.