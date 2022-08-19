بالفيديو | أقسام معهد فني صحي وأماكن تواجده وعناوينه 2022

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وخذلت الدرجات الكثير من الطلاب، وذهب حلم كليات القمة والكليات الطبية، فيبحث الطلاب عن المعاهد الطبية، والتي تتيح لهم الدخول في المجال الطبي، ويمكنكم فعل ذلك من خلال دخول معهد فني صحي، لأنه يضعكم في المجال الطبي بشكل كبير، لذلك نوضح لكم أقسام معهد فني صحي، وأماكن تواجد المعهد الفني الصحي والعناوين الخاصة بكل مكان.

أقسام معهد فني صحي

– شعبة فني الرعاية الطبية العاجلة.

– شعبة فنيات التوليد وصحة المجتمع.

– شعبة فني وفنيات الطوارئ والحالات الحرجة.

– شعبة فني وفنيات التمريض النفسي والصحة النفسية.

– شعبة فني المعاونين الصحيين.

– شعبة فني وفنيات تمريض الأورام.

– شعبة فني وفنيات الأشعة.

– شعبة فني وفنيات معامل والتحاليل.

– شعبة فني وفنيات التسجيل الطبي والإحصاء.

– شعبة فني وفنيات صناعة الأسنان.

– شعبة فني وفنيات التمريض.

– شعبة فني وفنيات صيانة الأجهزة الطبية.

أماكن تواجد المعهد الفني الصحي وعناوينه

– معهد فني صحي بنها، العنوان: التأمين الصحي، بنها، محافظة القليوبية.

– معهد فني صحي الإسكندرية، العنوان: 3 شارع بن تومرت، بجوار مستشفى حميات الإسكندرية، محافظة الإسكندرية.

– معهد فني صحي طنطا محافظة الغربية، العنوان: شارع عثمان محمد، طنطا محافظة الغربية.

– معهد فني صحي القاهرة – إمبابة، العنوان: 1 شارع طلعت حرب – إمبابة بجوار المطابع الأميرية ‏الجيزة‏، ‏محافظة الجيزة‏‏.

– معهد فني صحي الزقازيق، العنوان: كفر محمد حسين، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية.

– معهد فني صحي المنصورة، العنوان: شارع جيهان السادات، المنصورة قسم أول المنصورة، الدقهلية.

– معهد فني صحي الإسماعيلية، العنوان: قرب نفق تحيا مصر، بجوار المدرسة البريطانية الدولية – محافظة الإسماعيلية.

– معهد فني صحي بني سويف، العنوان: قسم بني سويف، محافظة بني سويف.

– معهد فني صحي جنوب الوادي، المعهد الفني الصحي بقنا – جامعة جنوب الوادي، العنوان: داخل جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا.

– معهد فني صحي بورسعيد، العنوان: عبدالهادي الحديدي، المناخ، محافظة بورسعيد.

– المعهد الفني الصحي بأسيوط، العنوان: كورنيش النيل – الثورة، قسم ثان أسيوط، محافظة أسيوط.

المعهد الفني الصحي بأسوان، العنوان: شياخة ثانية، قسم أسوان، محافظة أسوان

– معهد فني صحي بسوهاج، العنوان: نادى الرحلات بحي الكوثر، طريق الجيش، محافظة سوهاج.

فيديو توضيحي

وبذلك نكون عرضنا لكم كل ما يدور حول أقسام معهد فني صحي، وأماكن تواجد المعهد في كل محافظة بالعنوان المفصل لها.