بالصور .. رئيس جامعة بني سويف يشهد تخرج الدفعة 21 لكلية الصيدلية







حضر السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف احتفال كلية الصيدلة باليوبيل الفضي وكذلك تخرج الدفعة 21 من أبناء الكلية، كما يجب ذكر أن ذلك قد جاء بحضور السيد الأستاذ الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وكذلك الأستاذة الدكتورة هبة فاروق سالم عميد الكلية والدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة في بني سويف.







احتفال كلية الصيدلية باليوبيل الفضي

ومن الجدير بالذكر أن احتفالات كلية الصيدلية في جامعة بني سويف كانت قد جاءت في ظل حضور كبير ولافت من العديد من الأساتذة والطلاب، بالإضافة إلى أولياء الأمور .







كما يذكر أن فعاليات الاحتفال كانت قد بدأت بالسلام الجمهوري، ثم تلى ذلك القيام بعرض فيلم وثائقي عن كلية الصيدلة، وقد تضمن الفيلم الوثائقي نشأة كلية الصيدلة، بالإضافة إلى توضيح أقسام الكلية العلمية المختلفة، والعمل على توضيح عدد الخريجين من أبناء كلية الصيدلة، بالإضافة إلى عرض أهم رموز الكلية، والمعامل والبرامج الخاصة بكلية الصيدلة جامعة بني سويف.

رئيس الجامعة يقف دقيقة تقديرًا لأولياء الأمور







كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بدعوة السادة الحضور إلى الوقوف دقيقة كنوع من التقدير، والإعراب عن مدى العرفان لأولياء أمور الطلاب، وذلك تقديرًا لما بذلوه من جهد ومشقة من أجل تعليم أبنائهم على أفضل صورة ووجه ممكن.

كما قد أشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن حفل تخرج طلاب كلية الصيدلةن يهدف إلى توثيق ما قد تمكن خريجي الكلية من الوصول إليه، بعد مرور 25 عام على تخرجهم، وأن ذلك الاحتفال يلعب دور كبير للغاية في تحفيز الطلاب والطالبات الجدد والأجيال الجديدة على العمل والسعي بشكل كبير، مع بذل الكثير من الجهود حتى يتمكن الطلاب من الوصول إلى مكانة مرموقة وعالية، متخذين بذلك من خريجي الكلية، قدوة وأسوة حسنة.







كما يهدف الاحتفال إلى إتاحة فرص للعمل والتدريب للطلاب والطالبات من أبناء الكلية، وأعرب السيد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عن أمله الكبير، في استمرار ازدهار وتقدم وتفوق كلية الصيدلية، وذلك لكونها تضم مجموعة كبيرة للغاية من الكوادر العلمية ذات المستوى الرفيع من أبناء الكلية، والحريصين على خدمته في أفضل صورة ممكنة.

كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في ختام فعاليات حفل اليوبيل الفضي، لكلية الصيدلة، بتكريم أوائل دفعة كلية الصيدلة الـ21، بالتعاون مع السيد الأستاذ الدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة في محافظة بني سويف.

صور من حفل تخرج كلية الصيدلة