بالصور .. تكريم رئيس جامعة عين شمس السابق وسط حضور غفير

قامت جامعة عين شمس تحت رئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني بعمل احتفالية كبيرة، من أجل القيام بتكريم السيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، وقد جاء ذلك بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الهامة والعامة في الدولة، والذي قد جاء على رأسهم السيد الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والسيد الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك السيد الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية.







هذا بالإضافة إلى وجود الأستاذة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد الأستاذ الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وكذلك السيد المستشار عمر مروان وزير مجلس شئون النواب، كما حضر مراسم الاحتفال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بالإضافة إلى وجود نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

كما قد حضر الاحتفالية كل من السيد الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والسيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، كما تواجد السيد الأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة، وكذلك السيد الأستاذ كرم حجازي أمين الجامعة المساعد لشئون الدراسات العليا والبحوث، هذا بجانب مجموعة كبيرة من عمداء ووكلاء مختلف كليات جامعة عين شمس، والعديد من رؤساء الجامعات الأخرى.







فعاليات تكريم “عبد الوهاب عزت”

ومن الجدير بالذكر أنه من ضمن فعاليات الاحتفال قد تم استعراض المسيرة الكبيرة التي قام بها السيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، وتم استعراض الإنجازات العديدة التي قام سيادته بتقديمها للجامعة منذ توليه أعمال رئاسة الجامعة في بداية عام 2016، ليصبح بذلك أول رئيس جامعة يتولى مهام الرئاسة والثلاث قطاعات داخل الجامعة .







كما تجدر الإشارة إلى قيام السيد الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الحالي بإهداء درع الجامعة للسيد الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزت، كما قد قدم له السيد الأستاذ الدكتور أشرف عمر درع كلية الطب والمستشفيات الجامعية.

صور من فعاليات تكريم رئيس جامعة عين شمس السابق





