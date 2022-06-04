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امتحانات الثانوية العامة .. المديريات تستعد لتوزيع أرقام الجلوس وأسوان تطلق مبادرة دعم للطلاب

آياتي خيري

أيام قليلة تفصل الأسر المصرية عن الحدث الذي يعد هو الأبرز للمصريين في شهر يونيه وهو امتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ للمواد الغير مضافة للمجموع يوم 20 يونيه الجاري، على أن تبدأ للمواد الدراسية الأساسية يوم الأحد الموافق 26 يونيه الحالي.

امتحانات الثانوية العامة

موعد تسليم أرقام الجلوس لامتحانات الثانوية العامة

تبدأ مديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية غدًا استلام أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة من الكنترولات ومن ثم تقوم بتوزيعها على مدارس الثانوي، على أن تقوم المدارس بعد ذلك بتوزيعها على الطلاب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 باسم الطالب إلكترونيًا

وقالت وزارة التربية والتعليم أن الطالب الذي سيشارك في امتحانات الثانوية العامة يمكنه الحصول على رقم جلوسه من المدرسة المقيد بها وليس من المدرسة التي سيكون امتحانه فيها.

كما أنه من المنتظر أن تعلن الأرقام إلكترونيا من خلال موقع الوزارة خلال الساعات القليلة المقبلة.

تعليم أسوان تطلق مبادرة “نحن هنا لمساعدتك” لطلاب الثانوية

وفي نفس السياق دشنت إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان مبادرة ( نحن هنا لمساعدتك ) لمساعدة الطلاب المقبلين على امتحانات الثانوية العامة وذلك تحت رعاية عبدالكريم لطفي وكيل الوزارة ، وبإشراف فيصل نعيم مدير عام التعليم العام .

وأكد محمد عبد الدايم مدير التعليم الثانوي  أن المبادرة تستهدف تقديم حصص تكثيفية لطلاب الثانوية العامة في المواد الغير مضافة للمجموع وهي (الاقتصاد – الإحصاء – التربية الوطنية – التربية الدينية) وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم دخول هذه المواد ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة هذا العام.

وقال “عبد الدايم” أنه أعطى تعليماته لرؤساء أقسام التعليم الثانوي بالإدارات التعليمية ومديري المدارس الثانوية، بضرورة الإعلان عن مواعيد الحصص من خلال جدول معتمد يتم وضعه بمكان بارز في المدرسة ، ونشره على صفحة المدرسة، حتى يستطيع الطلاب الحضور حسب المواعيد المحددة، ولا يشترط حضور الطالب بمدرسته المقيد بها، بل يحق للطالب الحضور في أي مدرسة يرغب بها، وسوف تبدأ الحصص بداية هذا الأسبوع.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيه  الحالي، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتي الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية” الاستاتيكا” والفلسفة والمنطق.
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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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