الضمائر.. أنواعها وإعرابها – للصف الأول الإعدادى

الضمير هو اسم معرفة يدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، وينقسم إلى نوعين، بارز ومستتر.

– الضمير البارز : هو ضمير ظاهر فى الجملة، مثل، أنا كتبت الدرس

وكما نرى فى المثال السابق فإن الضمير البارز ينقسم إلى قسمين:

ضمير بارز منفصل مستقل فى نطقه مثل (أنا)

مستقل فى نطقه مثل ضمير متصل، يرتبط بلفظ آخر لا يستقل عنه فى النطق مثل ( التاء فى كتبت )

-الضمير المستتر : هو الضمير الذى يُفهَم من معنى الجملة ولا يكون ظاهرا فيها، مثل، محمد يحب القراءة (فالفعل يحب لابد له من فاعل يأتى بعده) هذا الفاعل هو نفسه “محمد” الذى جاء ذكره كـ (مبتدأ) فى أول الجملة؛ لذلك نقدره بعد الفعل بضمير مناسب مستتر (غير ظاهر) يمكن تقديره فى هذه الجملة بضمير الغائب “هو”، والذى نفهمه من الكلام دون أن ننطق به.

والضمائر كلها مبنية، أى لا يتغير شكل آخرها بالحركات الإعرابية بل تلزم حالة واحدة وحركة واحدة وتأخذ شكلاً واحدا فى النطق لا يتغيَّر مهما تغيَّر موقعها الإعرابى، وإنما يحتفظ محلها (مكانها فى الجملة) بحكمه الإعرابى ..فمثلا حين تقول: أنتَ صديقٌ مؤدبٌ، فإن (أنتَ) بالرغم من كونها مبتدأ مرفوعا، إلا أن الفتحة تظل علامتها الإعرابية، فلا يمكن أن نستبدلها بالضمة (علامة رفع المبتدأ) وإنما نقول ضمير مبنى على الفتح فى محل رفع مبتدأ. وينطبق هذا البناء على كل الضمائر المنفصلة والمتصلة ..

الضمائر البارزة

قلنا أن الضمائر البارزة تنقسم إلى قسمين ( منفصلة ومتصلة)

أ- الضمائر المنفصلة :

ضمائر المتكلم : أنا – نحن

أنا – نحن ضمائر المخاطب : أنتَ – أنتِ – أنتما – أنتمْ – أنتن

: أنتَ – أنتِ – أنتما – أنتمْ – أنتن ضمائر الغائب: هو – هى – هما – هم – هن

إعرابها:

تعرب الضمائر المنفصلة: ضمير مبنى فى محل رفع مبتدأ، وما بعدها يعرب خبرا. (وما يخرج عن ذلك ليس فى نطاق دراستك الآن)

أمثلة على إعراب الضمائر المنفصلة:

– نحن مهندسون بارعون ( نحن : ضمير -متكلم-مبنى على الضم فى محل رفع مبتدأ)

– أنتَ تلميذٌ نشيطٌ ( أنتَ : ضمير -مخاطب- مبنى على الفتح فى محل رفع مبتدأ)

-هما طبيبان مخلصان (هما: ضمير – غائب – مبنى على السكون فى محل رفع مبتدأ)

ب-الضمائر المتصلة:

مثل (تاء الفاعل – نا الفاعلين – نون النسوة – ألف الاثنين – واو الجماعة – ياء المخاطبة – كاف الخطاب – ياء المتكلم هاء الغيبة).

إعرابها:

تنقسم الضمائر المتصلة فى إعرابها إلى ضمائر رفع، ونصب، وجر.

ضمائر الرفع : هى كل ضمير وقع فى جملته موقع الرفع

فتعرب فى محل رفع (فاعل) إذا حلت محله، مثل : كتبتُ الدرسَ

وتعرب فى محل رفع (اسم كان) إذا حلت محله، مثل: كانوا عظماءً

وهى (تاء الفاعل للمتكلم والمخاطب – نا الفاعلين للمتكلم بصيغة الجمع – ياء المخاطبة للمؤنث مثل تأكلين – اواو الجماعة – ألف الاثنين – ونون النسوة).

أمثلة على إعراب ضمائر الرفع:

أنا شرحتُ الدرس (التاء فى شرحتُ-تاء الفاعل- ضمير مبنى على الضم فى محل رفع فاعل)

– أنتِ فهمتِ الشرح (التاء فى فهمتِ – تاء الفاعل- ضمير مبنى فى محل رفع فاعل)

-هم كتبوا الدرس (واو الجماعة فى كتبوا ضمير مبنى فى محل رفع فاعل)

– أنتِ تخلصين فى عملك (ياء المخاطبة للمؤنث فى تخلصين، ضمير مبنى فى محل رفع فاعل)

– كنَّا طلابا منظمين (نا فى كنَّا ضمير مبنى فى محل رفع اسم كان)

– أصبحا شابين قويين (ألف الاثنين فى أصبحا، ضمير مبنى فى محل رفع أسم أصبح)

ضمائر النصب: هى كل ضمير يقع فى جملته موقع النصب وهى ( الهاء – الكاف – ياء المتكلم – نا المتكلمين أو المفعولين

أمثلة على إعراب ضمائر النصب:

– شجعنى المعلم (ياء المتكلم فى شجعنى ضمير مبنى فى محل نصب مفعول به – لأن المعلم هو من قام بالتشجيع وأنا من وقع عليه هذا التشجيع)

– أعطَانا المديرُ هدية (نا المفعولين فى أعطانا ضمير متصل مبنى على السكون فى محل نصب مفعول به)

– أكرَمَكَ صاحب الدار (الكاف فى أكرمكَ ضمير مبنى فى محل نصب مفعول به، لأن صاحب الدار هو الذى أكرم، والكاف تدل على من وقع عليه هذا الكرم )

– ساعده أبوه (الهاء فى ساعده، ضمير مبنى على الضم فى محل نصب مفعول به؛ فالأب هو من قدم المساعدة، والابن هو من استفاد منها)

ضمائر الجر : هى كل ضمير وقع فى جملته موقع الجر ، كأن يقع موقع الاسم المجرور أو المضاف إليه، وهى:(كاف الخطاب، وهاء الغائب، وياء للمتكلم، و نا الدالة على المتكلمين، شريطة أن تتصل باسم أو حرف جر.

أمثلة على إعراب ضمائر الجر:

– منزلُكَ جميلٌ جدًا(كاف الخطاب فى منزلك ضمير مبنى على الفتح فى محل جر مضاف إليه)

– معلمك شرحه جميل(الكاف فى معلمك، والهاء فى شرحه، ضميران متصلان مبنيان فى محل جر مضاف إليه)

وأخيرا تذكر أن: