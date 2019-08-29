التطوير والتنمية بالتعاون مع جامعة حلوان تعلن عن أربع منح الماجستير لحفظ التراث

قامت جمعية التطوير والتنمية يوم الأربعاء بالتوقيع على اتفاقية بالتعاون مع جامعة حلوان، انها ستقوم بعمل أربع منح دراسية كاملة، وذلك للحصول على درجة الماجستير في حفظ التراث والمواقع الاثرية، وهو واحد من برامج الماجستير التي تقوم جامعة حلوان بتقديمها بالتعاون مع جامعة براندنبورغ للتكنولوجيا بألمانيا، وذلك منذ عام 2012م، البرنامج يعمل على تأهيل الخريجين لعملية إدارة المواقع التراثية والاثرية، والعمل على تطوير الخدمات السياحية التي تقدمها المواقع الأثرية.

كما اشار محمد فاروق رئيس المجلس الإداري لجمعية التطوير والتنمية، انها من الخطوات الهامة التي تساعد في رفع مستوى المهارات والخبرات لدى الشباب المصري في ذلك المجال، وان البرنامج يعمل على تقديم كل الدعم الى البرامج التعليمية أنه يساعد على تنمية القدرات بشكل دائم مما يساعد في تطوير الدولة واستراتيجيتها.

ووفق الى تلك الاتفاقية تقوم الجمعية باختيار أربع طلاب حتى تعطيهم المنحة للحصول على ماجستير في حفظ التراث، ولكن طبق الى القواعد الدراسية داخل الجامعة، الاختيار سوف يتم من خلال لجنة قبول داخل الجامعة وتكون الجامعة احد اعضائها.

الدراسة تبدأ لدى الطلاب المقبولين في المنحة اعتبارا من الفصل الدراسي الاول لعام 2019/2020، وتتم الدراسة من خلال أربع فصول دراسية، يتم تقسيمهم على عامين، كما أن الدراسة ستكون داخل كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان، والجامعة هي المسؤولة عن إعداد المنهج الدراسي للطلاب.

كما أن جامعة حلوان ستمنح الطلاب المشاركين والذين استطاعوا النجاح والحصول على 120 درجة، ان يحصلوا على الماجستير في حفظ التراث وادارة المواقع الاثرية