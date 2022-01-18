الان نتائج القبول فى الجامعات السودانية برقم الاستمارة 2022

رابط معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي الإعلان عن نتائج القبول في الجامعات السودانية للعام الدراسي 2022-2021، فإن جميع الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في جميع ولايات السودان يبحثون عن نتائج القبول في الجامعات السودانية للعام الدراسي 2022-2021.ويبحث الكثير من الطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية العامة السودانية. عن نتائج القبول فى الجامعات السودانية 2022 وذلك بعد فتح التطبيق الالكتروني لمؤسسات التعليم العالي عبر موقع الادارة العامة للقبول والتقييم والتوثيق. لتسجيل الرغبات وفق دليل القبول فى الجامعات السودانية.وقد أعلنت وزارة التعليم السودانية انة من المحدد أن يتم الإعلان عن النتائج صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 . وذلك فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم وذلك من خلال المؤتمر الصحفى الذى تم عقده من اجل الاعلان عن النتائج بشكل رسمي.

نتائج القبول في الجامعات السودانية الحكومية والخاصة 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة قبول الجامعات السودانية للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بعد ان تأجل الاعلان بسبب ظروف البلاد، وأصبح بإمكان الطلاب الدخول على الموقع الوزاري الرسمي والاستعلام الآن.ويستمر الطلاب في البحث عن نتائج القبول في الجامعات السودانية 2022 للجامعات الحكومية والخاصة. حيث يبحث الطلاب والطالبات عن نتائج القبول ومعرفة الحد الادنى للكليات والجامعات الحكومية والخاصة. وتزداد عملية البحث عبر مواقع الانترنت وجوجل من أجل معرفة النتائج.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات السودانية الحكومية 2022

يمكنك الحفاظ على الاتصال بموقع وزارة التعليم العالي السودانية.

كما يمكنك الوصول إلى الأخبار والرسائل عبر حساب admission @ mohe. gov. sd.

ايضا يمكنك الاتصال بالخط الساخن على مدار 24 ساعة على 2511

ولمعرفة النتائج يرجى اتباع الخطوات التالية للحصول على نتائج القبول بالجامعات السودانية.

الدخول الى موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى السودانية.

ثم الدخول الى موقع عرض نتائج القبول.

بعد ذلك اختيار نتائج القبول العام. إدخال البيانات المطلوبة من رقم الاستمارة وكافة البيانات المطلوبة منك.

ثم الضغط على ارسال. سوف يتم عرض نتائج الترشيح أمامك.

نتائج القبول فى الجامعات السودانية الحكومية والخاصة 2022

تم الاعلان عن نتائج القبول فى الجامعات السودانية صباح اليوم وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا داخل قاعة المؤتمرات بالوزارة. وسوف يكون هناك أكثر من كلية يمكن الالتحاق بها وتجهيز جميع المستندات المطلوبة.ومن الجدير بالذكر انه يوجد الكثير من الطلاب الذين لم يستطيعوا التقدم او الالتحاق على كليات القمة وذلك بسبب النسبة التي تحددها كل كلية. حيث تحدد كل كلية عدد معين للقبول في الكلية. ويمكن للطلاب التقديم فى الجامعات الخاصة. حيث يجب أن يسارع الطالب في حجز مقعد شاغر له. يمكنكم التقديم من خلال موقع دليل القبول الذي يتبع الإدارة العامة لعمليات القبول.