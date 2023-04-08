وزارة التعليم السعودية تُعلن متى الاختبارات النهائية الترم الثالث ١٤٤٤

أعلنت وزارة التعليم السعودية الإجابة بشأن متى الاختبارات النهائية الترم الثالث ١٤٤٤، لأن الطلاب يرغبون في معرفة التوقيت من أجل الاستعداد لها بالاستذكار والمراجعة المستمرة، بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة موعد إجازة نهاية العام، من أجل الحصول على قسط من الراحة عقب سريان العام الدراسي لمدة ثلاثة فصول متتالية، ونوافيكم بأهم التفاصيل الخاصة بموعد اختبارات الفصل الثالث على النحو التالي.

متى الاختبارات النهائية الترم الثالث ١٤٤٤

يتم تحديد موعد الاختبارات النهائية وفقاً للتقويم الدراسي الخاص بكل عام دراسي، والجدير بالذكر أن الترم الدراسي الثالث هو آخر ترم دراسي لهذا العام بعد تطبيق نظام الثلاثة فصول دراسية، كما صرحت وزارة التعليم السعودية بأن الاختبارات سوف يتم رصدها بشكل أولي بواسطة نظام نور الرقمي، مع إمكانية الحصول على التفاصيل الخاصة بالاختبارات والنتائج، وجاءت مواعيد الاختبارات النهائية للترم الثالث كالتالي:

تبدأ الاختبارات النهائية يوم 12 يونيو 2023م، الموافق 23 ذو القعدة 1444ه‍.

تستمر الاختبارات لمدة 10 أيام.

تنتهي الاختبارات النهائية يوم 22 يونيو 2023م، الموافق 4 من ذي الحجة 1444ه‍.

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 4 ذي الحجة 1444، الموافق 22 يونيو 2023م.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي ١٤٤٤

يحصل الطلاب بعد الانتهاء من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثالث على إجازة نهاية العام، والتي تبدأ يوم 4 من ذي الحجة 1444ه‍، الموافق 22 من يونيو 2023م، مع العلم أنه تم الإعلان عن موعد الإجازة ولكن لم يتم التصريح من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن مدة الإجازة، حيث تم تطبيق نظام الثلاث فصول منذ عامين وحصل الطلاب على إجازة لمدة شهرين ثم عادوا لمقاعدهم الدراسية مرة أخرى، علماً بأن الطلاب يتساءلون بصفة مستمرة هل تبلغ مدة الإجازة شهرين، أم يخضع العام الدراسي الجديد للتطوير.

موعد بداية العام الدراسي 1445

يبدأ العام الدراسي القادم 1445، عقب الانتهاء من إجازة نهاية العام، ولم تصرح الوزارة من جانبها حتى الآن عن مدة الإجازة، مما ترتب عليه عدم معرفة موعد بداية العام الدراسي الجديد، وسوف نقوم بإخبار كم بآخر المستجدات الخاصة بالعام الدراسي الجديد أولاً بأول.