“الآن” رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 من موقع الوزارة الرسمي

تم اعتماد نتيجة الصف الثاني الثانوي وذلك وفقاً لإعلان مديريات التربية والتعليم، فإن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، وذلك بعد كثرة التساؤلات عن النتيجة وموعد وظهورها وتفاصيلها هذا العام 2022، وكان هذا العام صعباً على الجميع، ولكن بفضل الله تم تجاوز جميع المصاعب التي واجهت الطلاب وأولياء الأمور وأيضاً المسؤولين عن العملية التعليمية، حيث انتهى جميع طلاب الصف الثاني الثانوي من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك منذ يوم الخميس قبل الماضي 26 مايو 2022، بينما انتابت أسر الطلبة حالة من القلق والتوتر بعد انتشار خبر انتهاء المدارس من عمليات التصحيح وجاري رفع النتيجة.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

صرح السيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بأنه تم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022 لطلاب المرحلة الثانية من الثانوية العامة، وأنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة بالدرجات التفصيلية لكل مادة، وليس بنظام التقدير العام، وسوف تشتمل الدرجات على الخاصة بالترم الأول والثاني مجمعة معاً، وعلى أن تكون نتيجة كل فصل 50% من إجمالي الدرجات النهائية للعام الدراسي.

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

تعتبر نتيجة الصف الثاني الثانوي من النتائج المهمة، بل هي الأكثر أهمية بعد الصف الثالث الثانوي، وذلك لما تترتب عليه من ترتيب مستوى الطالب، ونحن نقوم بالإعداد المباشر بالمواضيع الخاصة بالنتيجة أول بأول، وسوف نظل هكذا حتى تطمئن قلوب أولياء الأمور على ذويهم، وإليكم خطوات الحصول على النتيجة.

أولاً قم بالدخول على رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي.

اتبع الخطوات خطوة خطوة.

ادخل رقم الجلوس أو الرقم القومي.

اضغط استعلام عن النتيجة.

سوف تظهر لك النتيجة للطالب.

وبالتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب.