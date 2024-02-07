تعمل شركة BYD الصينية الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية على تطوير سيارة YangWang U7، وهي سيدان مزودة ببطارية 135.5 كيلو وات في الساعة تتيح مدى يصل إلى 800 كيلومتر، وستقدم سيارة BYD الكهربائية الجديدة نطاقين قياسيين لـ CLTC وهما 720 كم و 800 كم، وقد تم استخلاص هذه التفاصيل الجديدة من أحدث كتالوج للسيارات الكهربائية المعفاة من ضريبة شراء المركبات الذي أصدرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ويذكر أيضًا أن الشركة أعلنت مؤخرًا عن طراز YangWang U8.

شركة BYD تكشف عن سيارة YangWang U7 الكهربائية ببطارية 135.5 كيلو وات في الساعة ونطاق يصل إلى 800 كيلومتر

سيارة YangWang U7 الكهربائية

يتم تحضير سيارة U7 لطرحها في السوق الصينية، بعد أن تقدمت بطلب للحصول على رخصة البيع الشهر الماضي، وتعد العلامة التجارية الصينية الرائدة BYD أكبر صانع للمركبات الكهربائية الجديدة في العالم، وعلامة YangWang هي قسم فاخر من صانع السيارات، ويُشار إلى أن YangWang تبيع حاليًا سيارة UB EREV للطرق الوعرة وستعمل U7 على توسيع مجموعة منتجات YangWang، كما يُقال إن YangWang تعمل على طرازين آخرين إلى جانب U7، وهما السيارة الرياضية U9 والكروس أوفر التي لم يكشف عن اسمها بعد.

وعن مواصفات السيارة، يشير كتالوج الوزارة إلى أن YangWang U7 مزودة ببطارية LFP التي تصنعها شركة FinDreams التابعة لشركة BYD بسعة 135.5 كيلو وات في الساعة، ويبلغ وزن البطارية 903 كجم وهو ما يمثل حوالي ثلث الوزن الكامل للسيارة الكهربائية البالغ 3095 كجم، ويعود الوزن الكبير للبطارية إلى تركيبتها الكيميائية وتكوينها.

وهناك العديد من البطاريات الأخرى ذات السعة الأكبر والوزن الأقل من U7، ويعود الفرق في نطاقات CLTC إلى معامل السحب، حيث يكون وزن السيارة الفارق وإجمالي الطاقة المنتجة متشابهين، وتأتي سيارة U7 بأربعة محركات كهربائية بقوة إجمالية تبلغ 960 كيلو وات وسرعة قصوى تبلغ 270 كم / ساعة.

ستأتي YangWang U7 بكاميرات جانبية اختيارية بدلاً من المرايا التقليدية، كما ستتميز بأغطية عجلات ديناميكية ومصدات اختيارية، ومع توافر جميع عناصرها الديناميكية الهوائية، يمكن لـ U7 تحقيق معامل سحب يبلغ 0.195 Cd. كما أنها تعمل على منصة e4 (المعروفة أيضًا باسم YiSiFang) وتطبق تصميم الشاشة الثلاثية للعلامة التجارية، كما يوفر التصميم الداخلي أربعة أو خمسة مقاعد، وتبلغ أبعاد U7 : 5265 × 1998 × 1517 مم مع قاعدة عجلات 3160 مم.

التسعير والتوافر

من المتوقع أن تظهر YangWang U7 لأول مرة في الصين في وقت لاحق من هذا العام ولكن تفاصيل الإصدار وتسعيرها غير متوفرة في الوقت الحالي.