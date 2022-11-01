هيشتغل بالكهربا.. أودي تكشف عن تفاصيل أول توك توك صديق للبيئة بالعالم

على إثر ما يشهده العالم من تغيرات مناخية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة البنزين بشكل مبالغ فيه مع موجة التضخم التي ضربت كافة الأسعار، اتجهت شركة أودي الألمانية، لصنع أول “توك توك” يعمل من خلال محرك كهربائي في العالم، في محاولة منها لأن تحقق ما وضعته من خطط مستقبلية بخصوص إنتاج وسائل النقل الصديقة للبيئة، وذلك عن طريق تقليل إنتاج مركبات تعتمد على محركات بالوقود الحفري.

تفاصيل إنتاج أول توك توك كهربائي

قالت أودي، في بيان صدر عنها، إنه فيما يخص بداية المشروع، فقد بدأ بالتعاون مع شركة Nunam الهندية الناشئة، بالتزامن مع منتصف شهر يونيو الفائت من عام 2022، وأكدت أنها سعت لذلك حتى تتمكن من أن تقدم 3 نماذج متنوعة من وسيلة المواصلات الأشهر في أغلب المناطق الشعبية بدول العالم “التوك توك”، لكنه يعمل عن طريق الكهرباء وليس البنزين والاحتراق الداخلي.

وأما عن هدف المشروع فأكدت الشركة الألمانية أنها أقدمت على مشروع التوك توك الكهربائي؛ لأنها ترغب في الحد من التلوث في كافة المدن الهندية التي يتواجد بها أعداد كبيرة من السكان، كما أشارت إلى أن التوك توك يعد واحدًا من أكثر وسائل المواصلات في الهند انتشارًا بل ويعتبر أهمها.

البطاريات المستخدمة في التوك توك

قال مهندسو شركة أودي في فرعها الكائن بالهند، عن البطاريات المستخدمة والمستهلكة في نماذج التجارب على التوك توك، فإنها كانت من النوع الموجود في سيارات E-tron، وأن الأمر جعلهم يحاولون اكتشاف طريقة يمكن من خلالها إعادة تدوير البطاريات الكهربائية مرة أخرى، كما أكدوا على أنه سوف يأتي مع مميزات عدة تجعله خيار أفضل من التقليدي.

مميزات توك توك أودي الكهربائي الجديد