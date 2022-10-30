حصريًا مواصفات سيارة نيسان باترول 2023 وسعرها المتوقع في السعودية

تأتي سيارة Nissan Patrol 2023 بإصدارات متعددة حيث تحرص شركة نيسان موتورز، على التنوع في فئاتها لإرضاء كافة الأذواق والاحتياجات، ومن المقرر أن يتم توفير إصدار نيسمو ذات التصميم الخارجي الرياضي والأداء القوي، من سيارة باترول 2023 قريباً فى الاسواق السعودية.

أبرز مواصفات سيارة نيسان باترول 2023

أشارت كافة التوقعات أن الموديل الجديد من سيارة نيسان، يشبه إلى حد كبير موديل العام الحالي 2022، وإليك التفاصيل:

المواصفات الخارجية للسيارة تصميم السيارة ذو شكل صندوقي فخم، بطول 5.16 متر، مزود بما يلي: شبك ضخم فوق مقدمة السيارة.

شارة نيسان الجديدة، وشارة V6 فوق العجلات.

شاشة أحادية.

مصابيح أمامية LED أوتوماتيكية.

مصابيح نهارية LED.

كشافات أمامية خاصة بالضباب.

مصابيح خلفية محاطة ومتصلة بشريط من مادة الكروم.

مصد خارجي خلفي بارز.

فتحة سقف بانورامية.

مرايا كهربائية جانبية مغطاة بالكروم، أو سوداء وفقًا للفئة.

عجلات مقاس 20 بوصة.

الباب الخلفي كهربائي. المواصفات الداخلية للسيارة مقاعد مغطاة بالجلد.

ميزة التدفئة والتبريد بالجزء الأمامي من السيارة.

توافر 3 صفوف داخلية، فهي عائلية بالمقام الأول.

فئة نيسمو مزودة بمقاعد رياضية من الجلد الفاخر.

الفئات الأعلى من السيارة، مزودة بتطعيمات خشبية لمزيد من الرقي.

جودة الشاشة المزدوجة أصبحت أعلى، ولمس أسرع.

مزودة بنظام ملاحة.

نظام صوت ذو 6 مكبرات، أو 13 مكبر صوت وفقًا للفئة.

منافذ يو إس بي في الصفوف الثلاثة.

مكان لشاحن لاسلكي في الكونسول الأمامي، للهواتف الذكية.

يتواجد بالأمام زر تشغيل المحرك.

نظام الدخول الذكي.

مرآة داخلية ذاتية التعتيم.

نظام تكييف الهواء مزود بفتحات خلفية للتبريد والتدفئة في كافة الصفوف.

خاصية ذاكرة المفتاح. أنظمة الأمان ومساعدة السائق وسادات هوائية أمامية للركاب.

وسادات هوائية أمامية جانبية.

وسادات هوائية مزودة بستائر.

نظام تثبيت السرعة التكيفي.

مفتاح قفل مركزي للأبواب، وقفل سلامة الأطفال.

قفل متحسس للسرعة والاصطدام.

نقاط تثبيت ISOFIX، خاص بمقاعد الأطفال.

نظام تحذيري لمغادرة المسار.

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.

نظام التحذير الذكي، للتنبيه من التصادم الأمامي.

نظام فرامل الطوارئ الأمامية.

نظام حماية المشاة.

نظام استشعار السيارات المقتربة.

نظام التحكم في الإضاءة.

مساعد الركن الأمامي والخلفي، مزود بكاميرا الرؤية الخلفية 360 درجة.

محرك نيسان باترول 2023

محرك السيارة متصل بناقل حركة ذو دفع رباعي بسبع سرعات.

المحرك ذو 6 أسطوانات بسعة تبلغ 4.0 لتر، وقوته الحصانية تصل إلى 275 حصانًا وعزم دوران 394 نيوتن/ متر.

أما فئة نيسمو ذات المحرك المتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 7 سرعات، ودفع رباعي، فالمحرك ذو 8 أسطوانات، قوته الحصانية 400 حصان، وبعزم دوران 560 نيوتن/ متر.

سعر سيارة نيسان باترول 2023 المتوقع في السعودية

بناءً على التحديث الأخير لأسعار سيارات نيسان باترول 2022، فمن المتوقع أن تأتي سيارة باترول 2023 بأسعار تبدأ من 209,999 ريالًا سعوديًّا تشمل الضريبة، وتصل إلى 407,499 ريالًا سعوديًّا تشمل الضريبة، وفقًا للفئة الخاصة بالسيارة.