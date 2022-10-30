حصريًا مواصفات سيارة نيسان باترول 2023 وسعرها المتوقع في السعودية
تأتي سيارة Nissan Patrol 2023 بإصدارات متعددة حيث تحرص شركة نيسان موتورز، على التنوع في فئاتها لإرضاء كافة الأذواق والاحتياجات، ومن المقرر أن يتم توفير إصدار نيسمو ذات التصميم الخارجي الرياضي والأداء القوي، من سيارة باترول 2023 قريباً فى الاسواق السعودية.
أبرز مواصفات سيارة نيسان باترول 2023
أشارت كافة التوقعات أن الموديل الجديد من سيارة نيسان، يشبه إلى حد كبير موديل العام الحالي 2022، وإليك التفاصيل:
|المواصفات الخارجية للسيارة
|تصميم السيارة ذو شكل صندوقي فخم، بطول 5.16 متر، مزود بما يلي:
|المواصفات الداخلية للسيارة
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|أنظمة الأمان ومساعدة السائق
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محرك نيسان باترول 2023
- محرك السيارة متصل بناقل حركة ذو دفع رباعي بسبع سرعات.
- المحرك ذو 6 أسطوانات بسعة تبلغ 4.0 لتر، وقوته الحصانية تصل إلى 275 حصانًا وعزم دوران 394 نيوتن/ متر.
- أما فئة نيسمو ذات المحرك المتصل بناقل حركة أوتوماتيك ذي 7 سرعات، ودفع رباعي، فالمحرك ذو 8 أسطوانات، قوته الحصانية 400 حصان، وبعزم دوران 560 نيوتن/ متر.
سعر سيارة نيسان باترول 2023 المتوقع في السعودية
بناءً على التحديث الأخير لأسعار سيارات نيسان باترول 2022، فمن المتوقع أن تأتي سيارة باترول 2023 بأسعار تبدأ من 209,999 ريالًا سعوديًّا تشمل الضريبة، وتصل إلى 407,499 ريالًا سعوديًّا تشمل الضريبة، وفقًا للفئة الخاصة بالسيارة.