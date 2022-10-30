أهمية وجود عازل حراري وعازل ضوضاء في سيارتك

يعتبر وجود العازل الحراري وعازل الضوضاء في السيارة، شيئًا لا غنى عنه اليوم، إذ يعمل العازل الحراري على خفض درجة حرارة السيارة بشكل عام، بالإضافة إلى حماية زجاج السيارة من التحطم بسبب الارتفاع الشديد في الحرارة، ويستخدم عازل الضوضاء في عزل السيارة عن الضوضاء الداخلية والخارجية.

أهمية وجود العازل الحراري

إن العازل الحراري يوفر عددًا من خصائص الحماية للسيارة، ومن أهمها ما يلي:

حماية محرك السيارة.

حماية خزان الوقود.

حماية أجزاء السيارة التي تتأثر بالحرارة العالية بدرجة كبيرة، خاصة الزجاج.

حماية جسم السيارة من الخدوش والتشققات.

حماية السيارة من ارتفاع درجات الحرارة، خاصة في الدول العربية في فصل الصيف.

أنواع العازل الحراري

تتعدد أنواع العازل الحراري المتوفرة في الأسواق، ومن أشهرها ما يلي:

نويسو ثيرمو: يمتاز بقدرة عالية على عزل الحرارة والضوضاء معًا، كما يحافظ على أرضية السيارة والسقف والأبواب، وكذلك يعمل على حفظ برودة السيارة، وتخفيف الضغط على التكييف، إضافة إلى فاعليته العالية مع الأجسام البلاستيكية والمعدنية والمطلية، يعد هذا العازل مرنًا جدًّا، إذ يسهل تركيبه على السيارات ذات الانحناءات العديدة.

داين لاينر: له قدرة عالية على عزل الحرارة، إذ إنه مزود بمادة مطاطية تمنع تسرب الماء، ويمتاز بمتانة عالية، كما يتحمل الحرارة لفترة طويلة.

هش مات: يعتمد على خاصية العكس الحراري بشكل أساسي، حيث يحد من وصول إشعاعات الشمس الضارة إلى الأجزاء الداخلية للسيارة، عن طريق القيام بامتصاص الحرارة الصادرة من المحرك وأجزائه، إذ يتمكن من عزل 70% من الحرارة، و50% من الصوت.

عازل حراري للسيارات 3M: يعزل ما يقرب من 99% من الأشعة فوق البنفسجية، كما يحافظ على التابلو والأسطح الداخلية من التشقق وتغير اللون، يعتبر أقلهم سعرًا، كما يوفر مقاومة عالية للخدوش فترة طويلة، يضم فئة CR، والتي تُعتبر أفضل الفئات التي تعزل الحرارة بنسبة 99%.

عازل الضوضاء

لا شك أننا نقضي الكثير من الوقت في سياراتنا يوميًا، والعزل الصوتي للسيارة أحد أهم الأشياء التي توفر لك الراحة والاسترخاء خلال رحلتك، إذ يعمل على عزل السائق عن الضوضاء الداخلية والخارجية، لذا فتوافره بالسيارة يمنحك تجربة أفضل.