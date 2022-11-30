جدول الصيانة الدورية للسيارة وعلامات تلف زيت المحرك

الصيانة الدورية للسيارة لا تحتاج إلى تكلفة باهظة مقارنة بتكلفة تصليح المشاكل والأعطال التي قد تتعرض لها خلال قيادتك سيارتك دون أن تفحصها جيدًا خاصة وإن كنت على سفر، فصيانة سيارتك بشكل منتظم يجنبك الأعطال والحوادث التي قد تحدث نتيجة إهمال إجراء فحص لبضع دقائق.

جدول الصيانة الدورية للسيارة

يمكنك إجراء فحص شامل لأهم أجزاء في سيارتك قبل الانطلاق بها من خلال النصائح التالية:

الكشف على زيت المحرك

من الضروري أن تتأكد من عدم نقصان مستوى زيت المحرك حيث إنه من أهم الأمور التي تحافظ على عمر المحرك ونقصانه يؤدي إلى تلفه.

فحص مستوى السوائل

تأكد من فحص السوائل الموجودة في سيارتك وأنها في مستواها الطبيعي، بما في ذلك سائل غسل الزجاج الخلفي والأمامي، سائل تبريد المحرك؛ فجميعها يمكنك التأكد منها بسهولة.

فحص زيت الفرامل

من أهم عوامل السلامة والأمان في السيارة هو التأكد من مستوى زيت الفرامل وتزويده في حالة إذا كان ناقصًا.

سلامة البطارية

من الضروري التأكد من سلامة البطارية من حين لآخر من خلال فحص مستوى المياه إذا كانت البطارية سائلة، أما إذا كانت جافة فتأكد من قدرتها على توليد الكهرباء اللازمة لعمل السيارة.

فحص ضغط الإطارات

قم بقياس ضغط هواء إطارات السيارة وتأكد من سلامتها مما يحميك من خطر انفجارها أو تسرب الهواء من داخلها أثناء القيادة.

متى اغير زيت المحرك

لتتمكن من تغيير زيت محرك سيارتك فيجب أن تكون على علم بنوعية المحرك نفسه حيث إن تغيير الزيت يتوقف على نوع المحرك، فكل محرك يستهلك الزيت في مدة مختلفة عن غيره من أنواع المحركات الأخرى، كذلك من الضروري أن تراقب العلامات التي تظهر على الزيت بما يشير إلى حاجة الزيت للتغيير.

علامات تلف زيت محرك السيارة

هناك بعض العلامات والإشارات التي تدل على أن زيت سيارتك يحتاج إلى التغيير، ومن أهمها:

ملاحظة لون الزيت بالعين المجردة إذا تحول إلى اللون الأسود القاتم حيث إن هذا اللون يشير إلى أن الزيت قد احترق ووجب تغييره.

تحتوي السيارات بمختلف أنواعها وموديلاتها على لمبة تحذيرية تعطي إنذار لقائد السيارة باللون الأحمر بضرورة تغيير الزيت.

ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل ملحوظ وغير معتاد يشير إلى تلف الزيت.

خروج عادم باللون الأبيض من السيارة بمثابة إنذارًا بضرورة تغيير الزيت في أسرع وقت.