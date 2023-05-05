تسريبات جديدة حول الهيكل الخارجي لسيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة 2024

ترقب كبير يشهده محبو السيارات الفارهة، وذلك بعد ظهور تسريبات جديدة حول سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة الجيل الجديد، حيث إنه من المتوقع أن تأتي بتحديثات داخلية وخارجية جديدة كليًا، تلبي كافة التوقعات الخاصة بمتطلبات قائدي المركبات، وتحقق أعلى مستوى ممكن من الراحة والرفاهية بمقصورتها الداخلية، فضلًا عن التحديثات المميزة التي شهدها مظهرها الخارجي، والتي أوضحتها مجموعة من التسريبات الأخيرة.

تسريبات جديدة حول سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة

أوضحت الصورة المسربة الأخيرة لهيكل السيارة من الخلف، التصميم الخارجي الجديد الخاص بالسيارة، الذي بدا بشكل انسيابي، مع عدم تواجد للخطوط البارزة المعتاد تواجدها بالسيارة السيدان.

فقد تم استبدال تلك الخطوط بخط وحيد منتفخ ممتد من الزوايا بالخلف، تلك التي تأتي بمصابيح خلفية ذات حجم أقل من الفئة السابقة، إلى جانب تزويدها بمقابض لفتح الأبواب تتسم بالتصميم البسيط.

وحتى الآن هذا ما أظهرته الصورة الوحيدة، التي تم تسريبها لوحش السيارات السيدان القادم بقوة بالأسواق قريبًا.

متى سوف يتم طرح سيارة بي إم دبليو بالأسواق؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن إنطلاق سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة 2024 بالأسواق العالمية بشكل رسمي، حيث إنه حتى الآن لم تقم الشركة بالتأكيد على الموعد النهائي المقرر حول طرحها بالأسواق.

في حين أن هناك مجموعة من التقارير أشارت إلى أن السيارة ستدخل حيز الإنتاج في مايو 2023؛ ليتم طرحها خلال شهر أكتوبر 2023، خاصةً بعد إطلاق سيارة مرسيدس إي كلاس 2024، فبكل تأكيد ستكون منافسًا قويًا لها خاصةً بعد التحديثات الأخيرة.

ترقيات سيارة بي إم دبليو 2024 المرتقبة

الفئة الخامسة من سيارة بي إم دبليو 2024 سوف تأتي مزودة بتقنية تكنولوجية حديثة للغاية، حيث إنه سيتم دعمها بميزة Highway Assistant، التي تعطي للسائق إمكانية القيادة دون استخدام اليدين بسرعة تبلغ 130 كم في الساعة.

إلى جانب تزويد السيارة بنظام إدارة الديناميكيات الرأسية، الذي بدوره يقوم بإنشاء قوة التخميد، عبر الاستعانة بكلٍ من سرعات العجلات ومعدل التسارع والانعطاف.

إلى جانب تزويدها بنظام مراقبة تصرفات السائق؛ للتنبيه أثناء القيادة.

بالإضافة إلى تقديم نظام إمكانية تغيير المسار تلقائيًا، وذلك من خلال تنشيط عين السائق.

حيث إنه بنظرة فقط إلى المرآة الأقرب إلى المسار المطلوب، سيتم السير فيه على أن يقوم السائق بالتأكيد على ذلك.