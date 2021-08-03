وكيل رينو يعلن عن أسعار سانديرو ستيب واي موديل 2022 بمصر

بعد أن أعلنت شركة رينو الفرنسية سابقًا عن أيقونتها الجديدة سانديرو ستيب بمدة قامت شركة EIM وهي شركة مصرية للسيارات بتوضيح كافة المعلومات التي تخص هذه الأيقونة كما قامت بتوضيح أسعار الموديل الجديد من سانديرو وستيب واي هاتشباك.

وأهم المعلومات التي قدمها لنا وكيل رينو الرسمي في مصر هي:

أن سيارة ستيب واي سوف تأتي مع محرك رباعي الاسطوانات.

أما بالنسبة إلى سعة هذه السيارة ستكون حوالي ١,٦ لتر.

وعزم الدوران الخاص بالسيارة سيكون ١٤٨ نيوتن بقوة١١٠ حصان.

وتمتلك سيارة ستيب واي الجديدة ناقل حركة اوتوماتيكي وهذا الناقل سوف يعمل على نقل حركة المحاور الأمامية بكل سهولة.

أما بالنسبة إلى سعر السيارة فإن سعرها كما هو منذ عام ٢٠٢١ لم يتغير وهو ٢٤٩,٠٠ جنيه مصري.

علاوة على أن سيارة ستيب واي تتمتع بمميزات عديدة ومن أهم هذه المميزات:

يختلف وضع ثبات السيارة بسبب محركها وفي العادة فإنه يصل إلى ١٠٠ كم/ساعة.

كما أنها تتميز بأنها لا تستهلك الكثير من الوقود وهكذا ستتمكن من توفير الطاقة، وفي العادة فهي تستهلك ٧,٩ لتر لكل ١٠٠ كيلو متر.

تمتلك السيارة شبكة أمامية مزودة بالكروم أما بالنسبة إلى الاكصدامات فهي تتواجد في الأمام والخلف، علاوة على أن لون هذه الاكصدامات هو نفسه لون السيارة.

علاوة على أنه تتوافر مصابيح LED يمكن استخدامها للإضاءة النهارية.

أما بالنسبة إلى خصائص وأبعاد سيارة سانديرو وستيب فإن طولها ٤,٠٨٩ ملم أما بالنسبة إلى عرضها فهو حوالي ١,٩٩٤ ملم ويبلغ ارتفاعها حوالي ١,٦١٥ ملم، وإذا نظرنا إلى هذه الأبعاد نجد أن سيارة سانديرو وستيب واي تمتلك مجموعة من المواصفات التي تجعلها من أفضل سيارات عام ٢٠٢٢.

علاوة على أنها تتمتع بأنظمة أمن وحماية عالية الجودة ومن ضمنها أنظمة الفرامل، حيث تتمتع فرامل السيارة بأنها مانعة للانغلاق ABS، كما أن توزيع قوة الفرامل يتم بشكل إلكتروني، وتتواجد عدة أنظمة لحماية الأطفال منها نظام ISOFIX وهذا النظام يعمل على تثبيت مقاعد الأطفال.