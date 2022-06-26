هل رأيت مرسيدس شبح 2022 من قبل؟..سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2022

مما لا يخفى على أحد مكانة مرسيدس اس كلاس 2022، والتي تعتبر من أروع السيارات بل هي أعجوبة في عالم السيارات من حيث الجمال والأناقة والإبداع اللا متناهي..، حيث تجتمع فيها راحة السائق، إلى جانب القوة والثبات الفائق، ورغم قوة وثقل المركبة إلا أنها تمتاز بالخفة في الحركة هيا بنا نتعرف على السيارة وأسعارها ومواصفاتها عن قرب.

أبعاد مرسيدس شبح اس كلاس 2022

الميزة القياس طول السيارة 215.3 بوصة العرض الأقصى للسيارة 83 بوصة ارتفاع السيارة 59.4 بوصة عرض السيارة الأمامي 64.3 بوصة عرض السيارة الخلفي 64.2 بوصة قاعدة عجلات السيارة 133.7 بوصة

محرك سيارة مرسيدس شبح اس كلاس 2022

تأتي مرسيدس شبح بمحرك “V-12” بقوة “621 حصانًا”، هذا ويقال أن هذا المحرك قادر على دفع سيارة ليموزين كبيرة إلى سرعة 60 ميلا في الساعة في غضون 4.4 ثانية فقط.

مرسيدس شبح 2022 جاءت بمحركين 3000CC، يأتي الأول بقوة 435 حصاناً كما يأتي الثاني بقوة 367 حصاناً.

تصميم سيارة مرسيدس شبح اس كلاس 2022

أكثر ما يميز سيارات مرسيدس ومنها مرسيدس شبح 2022 المظهر الخارجي الذي يمتاز بالفخامة والمتانة الممزوجة مع الجمال، حيث تعطي الناظر إليها شعورا يوحي بأنها ليست سيارة عادية، والمظهر الداخلي الذي يعطي الراكي الراحة الكاملة مع روعة ملمس أجزاء المقطورة الداخلية.

تصميم سيارة مرسيدس شبح اس كلاس 2022 من الخارج

تم زيادة وتطوير مصابيح الليد المحيطة بالسيارة من أجل إعطاء السيارة رونقاً خاصاً.

مصابيح ليد مع شرائط من الكروم في منطقة الخلف من السيارة.

تصميم سيارة مرسيدس شبح اس كلاس 2022 من الداخل

تمتلك المقاعد 10 برامج تدليك مختلفة حسب حالة السائق.

شاشة الزجاج الأمامي بتقنية الواقع المعزز بحجم 77 بوصة.

تعد سيارة مرسيدس شبح 2022 من أفضل السيارات في جانب الديناميكا الحرارية.

أسعار أصناف سيارات مرسيدس شبح اس كلاس 2022

لا شك أن أسعار مرسيدس الألمانية تصل إلى مئات آلاف الدولارات، نظراً لما توفره المركبة من راحة وقوة وأمان وخفة حركة متناهية في الإبداع، لذا تأتي مرسيدس شبح اس كلاس بإصدارات متعددة نسردها لكم.

مرسيدس مايباخ s580

ويصل سعر هذا الصنف من مرسيدس إلى حوالي 310 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 555 مليون جنية مصري تقريباً، ويختلف السعر حسب إختلاف لون السيارة ومنظرها الخارجي.

مرسيدس مايباخ s680