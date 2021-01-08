سعر ومواصفات السيارات الأمريكية Tesla الكهربائية للنسخة الرياضية “Y – واي”

سيارة Tesla الشهيرة من الشركة الأمريكية تسلا، أعلنت اليوم منذ قليل عن البدء في طرح نسخة جديدة معدلة وهي نسخة رياضية بمواصفات رياضية، ولكنها تأتي بأقل سعر في سوق السيارات الرياضية، ونستعرض معكم الآن مواصفات الموديل الرياضي من تسلا، مع سعره الحالي في مصر، حيث اصبح حلم هذه السيارات التي تعمل بالكهرباء موجودًا ومُحققًا بأرض الواقع، ويسعى المصريين لاقتناء مثل هذه السيارات الجديدة.

سعر نسخة Tesla الرياضية الجديدة (طراز Y)

أزاحت شركة سيارات تسلا الأمريكية المقاب عن اصدار النسخة الرياضية الجديدة موديل واي ـ Y. جاءت السيارة الرياضية بسعر الـ 41990 دولار أي ما يعادل مبلغ الـ 659,062.44 بالجنيه المصري الزيادة في سعر طراز واي = 3000 دولار ما يعادل بالجنيه المصري مبلغ 47,104.50 جنيه مصري هذه الزيادة في السعر تأتي بسبب إضافة صف ثالث من المقاعد حتى تكون السيارة لها سبعة مقاعد، وإمكانية طي هذين الصفين الخلفيين عن طريق المحرك الكهربائي. السيارة الرياضية جاءت بمحرك كهربائي واحد خلفي

وتأتي النسخ الأكبر منها بمحرك مزدوج

الدفع رباعي.

السرعة القصوى تصل لـ 217 كم بالساعة

وقت التسليم يتراوح من أسبوعين لخمسة أسابيع مواصفات نسخة Tesla الرياضية الجديدة واي تم تزويد السيارة بمحركين كهربائيين مستقليين، ليدفعا عجلات السيارة كلها لتساعد السيارة على المشي في الطرقات الوعرة

تسع لـ 7 ركاب كبار بالغين

تسير مسافة الـ 480 كيلو متر بنفس الشحنة الواحدة من قبل إعادة الشحن مرة اخرى

بها بطاريات مزودة بالشحن السريع الذي يشحن السيارة فقط في ربع ساعة لتقطع مسافة الـ 270 كيلو متر.

بها نظام رداري يرصد محيط السيارة ويرصد الحركة لمسافة 160 متر

زودت السيارة بمجموعة كاميرات ترصد محيط السيارة مع زاوية رؤية تصل لـ 360 درجة

زودت بخاصية التوقف التلقائي حين وجود حالات الطواريء

توقعات محللو السيارات Tesla طراز Y لعام 2021م توقع المحللون انتاج عدد = 523000 سيارة كهربائية مقسمة كالتالي: عدد الـ 278000 موديل 3

وعدد الـ 245000 موديل Y

مع بداية عام 2021م الحالي، ويتم انتاجها في الصين وحدها، وسيتم تصدير عدد 100000 سيارة منها

نبذة عن شركة تسلا

تأسست الشركة الأمريكية تسلا منذ عام 2003م بواسطة مجموعة مهندسين، سيطر عليهم فكرة حلم تصنيع سيارات تعمل بالكهرباء وأنها فعالة للسوق أكثر من غيرها من السيارات التي تعمل بالبنزين.