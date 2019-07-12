تعرف علي أبرز مواصفات تويوتا كامري 2019 وأسعارها

شركة تويتا هي أشهر , افضل شركات السيارات حول العام حيث تصدر العديد من السيارات كل فترة والأخري منها وأخر هذه السيارات سيارة تويوتا كامرى 2019 الجديدة والتي تم الإعلان عنها ضمن فاعليات معرض ديترويت للسيارات، وقد ظهرت لأول مرة فى أسواق السيارات فى عام 1979 وتم اضافة عدة تحديثات مختلفه لها، واخرهم التحديث الاخير تويوتا كامري 2019.
مواصفات سيارة تويوتا كامرى 2019
- تبلغ سعة الموتور cc 2494
- ناقل الحركة اتوماتيكى
- قوة الموتور 178 حصان
- سعة خزان الوقود 61 لتر
- استهلاك الوقود لكل 100 كيلو متر 8.4 لتر
- فتحة سقف كهربائية
- فرش السيارة من الداخل من الجلد
- مساند رأس أمامية ومساند رأس خليفة
- التحكم في ارتفاع كرسي السائق
- وسائد هوائية للسائق وللركاب الامامي
- زجاج كهرباء أمامي وخلفى
- التحكم بالزجاج من خلال لمسة واحدة
- التحكم فى غلق الأبواب مركزيا
- مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات
- إشارات بالمرايات الجانبية
- فوانيس ضباب امامية وخلفية
- مصابيح أمامية وخلفية نوع LED
- إضاءة المصابيح الخلفية LED
- مساحات زجاج أمامية حساسة ضد الأمطار
- تحكم بالمصابيح الأمامية مزودة بمساحات
- نظام فرامل ABS
- توزيع اليكتروني للفرامل EBD
- نظام انذار إيموبليزر ضد السرقة
- انذار فى حالة عدم غلق السيارة
- النظام الذكى لركن السيارة
- كاميرا خلفية
- حزام أمان خلفي
- مثبت للتحكم فى السرعة
- تحكم في غلق وفتح الأبواب عن بعد
- كمبيوتر رحلات، مدخل AUX، بلوتوث، مدخل USB
- تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
- ولاعة سجائر وطفاية سجائر متحركة
اسعار سيارة تويوتا كامري الجديدة 2019
- كامري 2019 LE STD سعرها في السعودية 87,465 ريال سعودي
- كامري 2019 HEV LE سعرها في السعودية 92,400 ريال سعودي
- كامري GLE 2019 سعرها في السعودية 100,170 ريال سعودي
- كامري HEV GLE 2019 سعرها في السعودية 105,210 ريال سعودي
- كامري SE 2019 في السعودية لدى الوكيل يبلغ 103,005 ريال سعودي
- تويوتا كامري قراندي 2019 المزودة بـ محرك V6 في السعودية يبلغ 124,530 ريال سعودي .
- كامري HEV قراندي 2019 في السعودية يبلغ 124,740 ريال سعودي .
- كامري SE 2019 المزودة بمحرك V6 يبلغ 113,505 ريال سعودي
- كامري 2019 نسخة HEV LUMIERE في السعودية يبلغ 133,035 ريال سعودي .
التعليقات