تعرف علي أبرز مواصفات تويوتا كامري 2019 وأسعارها

شركة تويتا هي أشهر , افضل شركات السيارات حول العام حيث تصدر العديد من السيارات كل فترة والأخري منها وأخر هذه السيارات سيارة تويوتا كامرى 2019 الجديدة والتي تم الإعلان عنها ضمن فاعليات معرض ديترويت للسيارات، وقد ظهرت لأول مرة فى أسواق السيارات فى عام 1979 وتم اضافة عدة تحديثات مختلفه لها، واخرهم التحديث الاخير تويوتا كامري 2019.

مواصفات سيارة تويوتا كامرى 2019

تبلغ سعة الموتور cc 2494 ناقل الحركة اتوماتيكى قوة الموتور 178 حصان سعة خزان الوقود 61 لتر استهلاك الوقود لكل 100 كيلو متر 8.4 لتر فتحة سقف كهربائية فرش السيارة من الداخل من الجلد مساند رأس أمامية ومساند رأس خليفة التحكم في ارتفاع كرسي السائق وسائد هوائية للسائق وللركاب الامامي زجاج كهرباء أمامي وخلفى التحكم بالزجاج من خلال لمسة واحدة التحكم فى غلق الأبواب مركزيا مرايات جانبية كهربائية مزودة بإشارات إشارات بالمرايات الجانبية فوانيس ضباب امامية وخلفية مصابيح أمامية وخلفية نوع LED إضاءة المصابيح الخلفية LED مساحات زجاج أمامية حساسة ضد الأمطار تحكم بالمصابيح الأمامية مزودة بمساحات نظام فرامل ABS توزيع اليكتروني للفرامل EBD نظام انذار إيموبليزر ضد السرقة انذار فى حالة عدم غلق السيارة النظام الذكى لركن السيارة كاميرا خلفية حزام أمان خلفي مثبت للتحكم فى السرعة تحكم في غلق وفتح الأبواب عن بعد كمبيوتر رحلات، مدخل AUX، بلوتوث، مدخل USB تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة ولاعة سجائر وطفاية سجائر متحركة

اسعار سيارة تويوتا كامري الجديدة 2019