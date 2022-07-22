تعرف على مواصفات وأنواع سيارات فان في السعودية 2022

تعتبر سيارة فان من أكثر السيارات طلبا وانتشارا لاتساع مكانها فهي مناسبة لنقل البضائع وتتسع لجميع أفراد الأسرة، فهي سيارة صندوقية ذات ارتفاع كبير ومواصفات متميزة من محرك حتى الديزل والارتفاع والسرعة، ويوجد عدة أنواع منها تويوتا جرانيفا 2022، تويوتا انوفا 2022، جي أيه سي 2022، جاك 2022 M4، بيجو بوكسر، في هذا المقال سوف نتحدث عن سيارة فان السعودية وأبرز مواصفاتها ومميزاتها.

سيارة تويوتا أنوفا

هي واحدة من أكثر السيارات انتشاراً ومبيعاً، بفضل سعتها التي تتسع لتسع مقاعد، وارتفاع الركوب المرتفع، ومحرك الديزل، حيث تتميز بالعديد من المميزات مثل سعرها الاقتصادي واقتصادها الجيد في استهلك الوقود وتوفر منها نوعين من البنزين من المحركات الديزل والبنزين وغيرها العديد من المزايا، لكن سيارة تويوتا انوفا إزاحة بعض المشاكل فمن أهم عيوبها ثبتها الضعيف مع السرعات المرتفعة، وضيق مساحة صندوقها الخلفي، وعزلها الضعيف لضوضاء والرياح.

مواصفات سيارة تويوتا جرانيفا

تنافس سيارة تويوتا جرانيفا العديد من طرازات فان الحديثة كبيرة الحجم وهي تتمتع بمواصفات ومميزات عديدة وهي

تتمتع سيارة تويوتا جرانيفا بمحرك مكون من ست سرعات، مع سعة تصل 3500 سي سي، وسعة خزان وقود 65 لتر، وينتج الموتور قوة 277 حصاناً.

يبلغ أقصى عزم الدوران 351 نيوتن ويتصل الموتور بناقل حركة أوتوماتيك من أجل سهولة الانتقال بين سرعات السيارة.

تتمتع السيارة بمجموعة عوامل أمان لتوفير الحماية المطلوبة لسائق الركاب.

توفرت السيارة مع فرامل مانعة للانزلاق.

نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

وجود نظام مثبت ومحدد السرعة، وتوفرت كاميرا ركن من خلفية، ونظام المساعدة على تسلق التلال.

سيارة جي أيه سي

سيارة فان في جيلها الثاني تتميز بتصميم عصري ومقصورة عملية تسع جميع أفراد العائلة مع جميع أمتعتهم بمنتهى الراحة، مظهرها الخارجي يتميز بالعصبية مع مصابيح قادرة على توزيع الإضاءة لمسافة عريضة، وتتميز بهيكل خفيف الوز، ومصباح ضباب خلفي، ولتلطيف أجواء المقصورة في الخلف، أُدمجت فتحات تكييف بالسقف، وتعتمد أنوفا على محرك بنزين أو ديزل، مع نظام التيربو في محرك الديزل هي أكثر كفاءة في صيفية الوقود حيث يبلغ معدل الاستهلاك14.9كم/لتر، 506.6سم الطول الإجمالي والعرض 192سم والارتفاع 182سم وطول قاعدة العجلات 300سم.

سيارة جاك M4

يتوفر طرازين من سيارة جاك طراز الركاب مع 9 مقاعد، وطراز للشحن يستوعب 760 كيلوجرام من الحمولة، تأتي بتصميم خارجي يكشف عن مركبة متينة من خلال تصميم أمامي عصري بملامح هجومية المصابيح وشبك أمامي كبير، تتمتع بعجلة قيادة متعددة الاستخدام بدعم التحكم للأعلى والأسفل، وشاشة معلومات وترفية تدعم اللمس مقاس 8 بوصة، ونظام تكييف يدوي مع فتحات خلفية، فضلاً عن محرك 4 أسطوانات، سعة 2.0 لتر، بقوة 145 حصان، وعزم 185 نيوتين متر، مجهزة بالعديد من التجهيزات الخارجية منها مصابيح أمامية هالوجين قابلة للتعديل مستوى الإضاءة مع إضاءة نهارية وكشافات ضباب أمامية وخلفية.

سيارة بيجو بوكسر

هي سيارة يقدمها الصانع الفرنسي بيجو وهي سيارة تجارية من الطراز الأول، وتتمتع برحابة المساحات الداخلية بشكل كبير اتساع الكثير من البضائع، تتمتع السيارة بمواصفات الأمن والسلامة حيث يستطيع اكتشاف السيارات القادمة على بعد50متر سواء قادمة من اليسار أو اليمين، حيث تشتهر بيجو بالتصميم الفريد مثل شبك أمامي مطلي بالكروم، وقفل مركزي، ومقبس 12 V أمامي فقط، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق من ماكسيس في 80-18 مقعد.