بتصميم عصري وأنيق رينو ستيب واي 2022 تعلن مواصفات وسعر سيارتها الجديدة

أعلنت رينو ستيب واي عن سيارتها العصرية بتصميم شبابي مميز وجذاب مناسبة لمحبي الطرازات الهاتشباك، حيث يتميز تصميمها الخارجي بشكل يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة هذا بالإضافة إلى تجهيزاتها الداخلية والكماليات عالية الجودة مما يجعلها اختيار الشباب الأول والمفضلة بالنسبة لهم فهي تحتوي على كافة التجهيزات والمواصفات التي يبحث عنها الشباب عند شراء سيارة حديثة، وقد تم إطلاق السيارة فالسوق المصري ولاقت إقبال كبير خاصة من فئة الشباب.

رينو تعلن مواصفات وسعر سيارتها الجديدة

أعلن الوكيل الرسمي لسيارات رينو ستيب واي ان السيارة الجديدة موديل 2022 تتمتع بمنظومة فنية تناسب حجمها وتصميمها، فهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات تبلغ سعته 1600 سي سي.

أما عن الماتور فتبلغ قوته 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر.

بالإضافة إلى ناقل حركة مكون من 5 نقلات سرعات ويعمل اتوماتيكيا، كما أعلن الوكيل الرسمي أن السيارة تستطيع أن تنتقل من نقطة 0 إلى سرعة 100 كم/الساعة في خلال 12 ثانية، وقد وضح معدل استهلاك السيارة للوقود حوالي 8 لترات عندما تقطع مسافة 100 كم/ الساعة.

أسعار ومميزات سيارة رينو ستيب واي ٢٠٢٢

وقد تم الإعلان عن سعر رينو ستيب واي موديل 2022 التي وصل سعرها إلى 259 ألف جنيه، أما نظام الأمان والسلامة في سيارة رينو ستيب واي 2022 فقد تم دعم السيارة موديل 2022 بنظام أمان وسلامة تحقق أعلى درجات الحماية للركاب والسائق فهي مزود بنظام فرامل ABS تمنع الانزلاق, بالإضافة إلى نظام توزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني EBD، كما أنها مدعمة بوسائد هوائية أمامية وحساسات ركن خلفية.

كما أن السيارة مزودة بكماليات عصرية رائعة حيث تحتوي على راديو FM، ومشغل اسطوانات MP3، بالإضافة إلى نظام أندرويد أوتو، و آبل كار بلاي، كما أنها مزودة بخاصية التحكم في الراديو من خلال عجلة القيادة.