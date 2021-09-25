بالسعر والمواصفات .. تقرير مفصل عن سيارة نيسان صني 2022

بين الأناقة والكفاءة في الأداء والاقتصادية تطرح نيسان أيقونتها الشعبية الأكثر انتشارًا وشهرة سيارة نيسان صني 2022 في الأسواق المحلية، لتنافس بقوة بين السيارات الأخرى التي تقاربها في نفس القيمة الشرائية، ولهذا يبحث الملايين عن سعر ومواصفات سيارة نيسان صني 2022، فيما يلي نستعرض لكم تقرير مفصل عن سيارة نيسان صني 2022 من المواصفات والمزايا والعيوب والسعر الشرائي للسيارة وأداء السيارة مع التسارع، إلى جانب أبعاد السيارة وألوانها المتاحة وتصميمها الجذاب.

تقرير مفصل عن سيارة نيسان صني 2022

تم تصميم سيارة نسان صني 2022 من الداخل بلمسات أنيقة في كافة فئاتها من الأولى وحتى الفئة الرابعة، كما تتمتع السيارة بالتصميم الانسيابي من الخارج، وتتميز بتوفر مصابيح أمامية ومصابيح خلفية حديثة، إلى جانب توفر الكثير من المواصفات، فهي غنية بالمزايا العديدة في التصميم والأداء.

نبذة عن سيارة نيسان صني Nissan Sunny

أول ظهور للسيارة في عام 1987.

ظهرت السيارة بالعديد من التصميمات والأشكال المختلفة التي تنوعت حتى ظهور التصميم والشكل الاخير لها في عام 2022.

فئات سيارة نيسان صني 2022

هي أكثر سيارة حققت أكبر نسبة مبيعات في مصر لشركة نيسان، وهي سيارة اعتمادية وموفرة لاستهلاك الوقود وتتميز بقطع الغيار المتوفرة وسهلة في إعادة البيع، إلى جانب هذا فقد تم طرحها بأربعة فئات مختلفة في المواصفات وتتناسب مع احتياجات العملاء، وتلك الفئات هي:

M/T Base

EX A/T

Plus A/T

A/T Super Saloon

مميزات وعيوب نيسان صني 2022 المميزات العيوب سيارة اعتمادية من الطراز الأول.

منخفضة السعر في فئاتها المختلفة.

تتصدر قائمة السيارات الاقتصادية في نسبة المبيعات.

موفرة لاستهلاك نسبة الوقود.

تتميز بتوفر وانتشار قطع الغيار وأسعارها رخيصة.

تتميز بإعادة البيع عدم الثبات مع السرعات المرتفعة.

الوزن مع الصاج الخفيف.

وجود تفاوت بسيط بين الضغط على الفرامل والاستجابة.

خصائص السيارة

تتمتع السيارة بالتقنية العالية الجودة بالمقارنة بسعرها الاقتصادي، ومن أبرز الخصائص التكنولوجية بها:

توصيل الهاتف من خلال auto Android & carplay Apple.

التحكم في الأبواب باستخدام المفتاح الذكي.

تشغيل المحرك بسرعة عبر لمسة واحدة.

توفر حساسات ركن خلفية.

اتساع المقصورة الداخلية للسيارة.

الشنطة الخلفية تتسع إلى 490 لتر.

توفر كاميرا خلفية.

ألوان السيارة أحمر، برونزي، أسود، ذهبي، فضي، وفيراني.

أنظمة الأمان والسلامة

نظام الفرامل المضادة للانغلاق ABS.

نظام توزيع قوة المكابح بصورة إلكترونية EBD.

عدد ٢ وسائد هوائية أيرباج لكل من السائق والراكب الأمامي.

بالإضافة إلى توفر نظام منع السرقة.

برنامج تدعيم الفرامل BA.

أبعاد السيارة

الطول 4425 مم.

العرض 1695 مم.

الارتفاع 1500 مم.

أسعار سيارة نيسان صني 2022

الفئة السعر 1.5 M/T Base 190 ألف جنيه مصري. EX A/T 1.5 211 ألف جنيه مصري. Plus A/T 1.5 224 ألف جنيه مصري. A/T Super Saloon 235 ألف جنيه مصري.

مواصفات فئات نيسان صني