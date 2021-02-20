أسعار سيارات المعاقين .. وكيفية الحصول عليها

سيارات المُعاقين، ذات الأفضلية الكبرى عند محبي شراء السيارات، وذلك لكونها تمتاز بأسعارها المنخفضة بشكل نسبي مقارنة بباقي السيارات والمركبات، لكنها لا تُشترى بشكل عبثي، بل يلزمها مجموعة من الأوراق الرسمية وشروط وضوابط سنتعرفها جميعا في مقالنا هذا على موقع نجوم مصرية، كما سنستعرض معكم أسعار هذه السيارات وكيفية شرائها، وكافة الأوراق المطلوبة للحصول عليها.

طلبات الحصول على سيارات المعاقين:

حتى يتسنى للمواطنين شراء سيارات المعاقين، لابد وأن تتوافر بعض المتطلبات والأوراق الهامة أولاً، والتي هي على شاكلة:

شرط إجراء كشف طبي مابين مدتي ستة أشهر وحتى سنة، على أقل تقدير، والذي تبلغ قيمته نحو مائة جنيه.

في الحالات المستعجلة، يمكن إجراء كشف طبي بقيمة خمسمائة جنيها.

إحضار البطاقة الشخصية مع صورة منها.

إحضار خطاب من الكشف الطبي إلى الجمارك، بعد مدة شهر ونصف من إجرائه، حتى يتمكن الشخص من اختيار السيارة التي تناسبه.

طريقة شراء سيارات المعاقين 2021:

بعد إتمام الإجراءات والخطوات السابقة، وإحضار كافة الأوراق اللازمة، يقوم العميل بالذهاب إلى هيئة الجمارك حتى يتمكن من اختيار السيارة التي تناسبه، بعد الاطلاع على كافة تفاصيلها. يقوم العميل بتخليص كافة الأوراق اللازمة من حيث رقم الشاسيه، والمحرك، بالإضافة إلى سداد نحو مائة وخمسين جنيها رسوم. يقوم بعد ذلك بسداد نحو خمسة وستين جنيها في حال خروجه من بوابة هيئة الاستثمار. ثم سداد خمسين جنيها آخرين، في حال الخروج من بوابة الجمارك.

أسعار سيارات المعاقين 2021:

أغلب عملاء السيارات يبحثون في البداية عن أسعار السيارات بشكل تفصيلي قبل الخوض في باقي تفاصيلها وإمكانياتها ومميزاتها، حيث يحدد كل عميل منهم ميزانية مالية خاصة بالسيارة التي يريد شراءها، وعلى أساس ذلك يقوم بتحديد وجهته والمكان الذي سوف يتحصل منه على سيارته، لذا فإن أسعار السيارات هي كالتالي:

سيارة سكودا اوكتافيا A5:

يبدأ سعر سيارة سكودا A5 من 120.000 جنيها، وحتى 150.000 جنيها.

سيارة سكودا اوكتافيا A4:

يبدأ سعر سيارة سكودا A4 من 100.000 جنيها، وحتى 115.000 جنيها.

سيارة سكودا فابيا هاتشباك:

يبدأ سعر سيارة سكودا فابيا هاتشباك من 75.000 جنيها، وحتى 100.000 جنيها.

سيارة هيونداى ماتريكس:

يبدأ سعر سيارة هيونداي ماتريكس والتي ذات موتور تبلغ سعته نحو 1600 سى سى، من 60.000 جنيها، وحتى 70.000 جنيها.

سيارة لافيتا ماتريكس:

يبدأ سعر سيارة لافيتا ماتريكس والتي ذات موتور تبلغ سعته نحو 1500 سى سى، من 57.000 جنيها، وحتى 68.000 جنيها.

افانتي النترا القديمة:

يبدأ سعر سيارة افانتي النترا القديمة من 55.000 جنيها، وحتى 62.000 جنيها.

سيارة دايو لاسيتى اوبترا:

يبدأ سعر سيارة دايو لاسيتي اوبترا من 62.000 جنيها، وحتى 80.000 جنيها.

سيارة نوبيرا 2:

يبدأ سعر سيارة نوبيرا 2 من 47.000 جنيها، وحتى 65.000 جنيها.

سيارة دايو نوبيرا 1:

يبدأ سعر سيارة دايو نوبيرا 1 من 40.000 جنيها، وحتى 60.000 جنيها.

سيارة دايو لانوس:

يبدأ سعر سيارة دايو لانوس من 39.000 جنيها، وحتى 58.000 جنيها.

سيارة دايو جوليت:

يبدأ سعر سيارة دايو جوليت من 38.000 جنيها، وحتى 61.000 جنيها.

سيارة كيا شوما 1:

يبدأ سعر سيارة كيا شوما 1 من 46.000 جنيها، وحتى 59.000 جنيها.

سيارة كيا شوما 2 :

يبدأ سعر سيارة كيا شوما 2 من 50.000 جنيها، وحتى 69.000 جنيها.

وبهذا ينتهي مقالنا بعد أن عرضنا لكم أسعار سيارات المعاقين لعام 2021، مع ذكر أهم الأوراق والمتطلبات اللازمة للحصول على السيارة المناسبة من هيئة الجمارك المصرية، وذلك بسبب أفضلية سيارات المعاقين عن باقي السيارات التي يتم التحصل عليها من خلال توكيل السيارات وغيره، من خلال أسعارها المنخفضة بشكل نسبي عن باقي السيارات، وذلك كما عرضناه بشكل تفصيلي على موقعنا نجوم مصرية.