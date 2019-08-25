أسعار السيارات في الإمارات أفضل الماركات والأكثر شهرة ومبيعاً

أسعار السيارات في الإمارات، سوق السيارات في الأمارات واحد من افضل الأسواق العالمية المتميزة في الشرق الأوسط وفي الخليج العربي وفي العالم كله، السوق الإماراتي يستحوذ علي 25% من مبيعات السيارات الحديثة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أسعار السيارات في الإمارات بالنسبة للسيارات الحديثة وللسيارات المستعملة وفي خلال المقال الأتي سوف نتحدث عن بعض أسعار السيارات في الأمارات التي تهم المواطن ألإمارتي بشكل كبير وسوف تساعدكم علي الحصول علي معلومات كافية قبل الشراء من السوق الإماراتي.

أسعار السيارات في الإمارات

أسعار السيارات 2019 في الإمارات بلغ حجم مبيعات السيارات اليابانية حوالي 65 % من إجمالي عروض السيارات في الإمارات، كما بلغت مبيعات السيارات الأمريكية حوالي 10% وأيضا السيارات الكورية 10% وبالرغم من ذلك وصلت مبيعات السيارات الأمريكية للبيع في الإمارات إلى حوالي 15% من حجم مبيعات السيارات، كما تمثل تويوتا اكبر مبيعات السيارات في الإمارات وهي الأشهر والأكبر في المبيعات نظرا لتصميمها الفريد وتنوع أشكالها والموديلات الخاصة بها. يأتي بعد ذلك سيارات نيسان ثم بي BMW.ثم سيارات مرسيدس بنز الألمانية.

أسعار السيارات في دبي 2019

بلغ سعر سيارة تويوتا من 91.000 درهم إلى حوالي 208.950 ألف درهم. وتبدء من سيارة تويوتا كامري 2019 اتوماتيك 2500 CC حتي سيارة تويوتا لاند كروزر 2019 اتوماتيك بيك اب 2500 CC.

تويوتا كامري 2019 اتوماتيك 2500 CC الارخص سعر 91.000 درهم تويوتا لاند كروزر 2019 اتوماتيك بيك اب 2500 CC الاعلي سعر 208.950 ألف درهم

2. بلغ سعر سيارات هيونداي من 48.500 درهم حتي 153.900 درهم. وتبدء من سيارة هيونداي اكسنت 2019 اوتوماتيك 1600 CC حتي سيارة هيونداي جراند سانتافى 2019 اتوماتيك 3300 CC.

هيونداي اكسنت 2019 اوتوماتيك 1600 CC الارخص سعر 48,500 درهم هيونداي جراند سانتافى 2019 اتوماتيك 3300 CC الاعلي سعر 153,900 درهم

3. بلغ سعر سيارت كيا من 54.000 درهم حتي 225.000 درهم وتبدء من سيارة كيا ريو 2019 اتوماتيك 1500 CC حتي سيارة كيا كورس 2019 جميع الكماليات اتوماتيك 3800 CC.

كيا ريو 2019 اتوماتيك 1500 CC الارخص سعر 54,000 درهم كيا كورس 2019 جميع الكماليات اتوماتيك 3800 CC الاعلي سعر 225,000 درهم

4. سيارات نيسان سعرها من 48.900 درهم حتي 724.000 درهم وتبدء من سيارة نيسان صني 2019 حتي سيارة نيسان جي تي2019.

نيسان صنى 2019 اتوماتيك 1500 CC الارخص سعر 48,900 الى 50.900 درهم نيسان جى تى ار 2019 جميع الكماليات اتوماتيك 3800 CC الاعلي سعر 479,000 الى 724.500 درهم

5. سيارات شيفرولية وصل سعرها من 49.000 درهم حتي 375.000 درهم وتبدء من شيفرولية افيو وتنتهي بشيفرولية كورفيت 2019.

شيفروليه افيو 2019 اوتوماتيك هاتشباك 1500 CC الارخص سعر 49,000 درهم شيفروليه كورفيت 2019 جميع الكماليات اتوماتيك 7000 CC الاعلي سعر 375,000 درهم

6. سيارات مرسيدس تبدء من 150.000 درهم حتي تصل 990.000 درهم وتبدء من مرسيدس 21 وتنتهي بمرسيدس AMG 2019.

مرسيدس A Class 21اوتوماتيك 3500 CC الارخص سعر 150,000 درهم مرسيدس S 63 AMG 2019 كل الكماليات اتوماتيك كوبيه 6000 درهم الاعلي سعر 990,000 درهم

وهذه هي متوسط اسعار السيارات في الامارات التي تمكنكم من معرفة اسعار السيارات في العالم الحالي.

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