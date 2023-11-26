وفاة الفنان طارق عبد العزيز “موعد ومكان الجنازة”

توفي اليوم، الفنان طارق عبد العزيز، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، والمقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

وأوضح المنتج كريم أبو ذكري، أن «طارق» كان يواصل تصوير مشاهده في العمل صباح اليوم وكان بصحة جيدة للغاية، لكنه تعرض بشكل مفاجئ للتعب في حوالي الساعة الثالثة والنصف ظهراً، حيث أصيب بتشنجات ليتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد، لتلقي الإسعافات الأولية، ولكن وفاته المنية.

وكان الفنان طارق عبد العزيز يعاني من مشكلات صحية، وقام بإجراء عملية جراحية قسطرة في القلب وتركيب دعامات في يونيو الماضي، حتى تماثل للشفاء التام.

موعد ومكان جنازة الفنان طارق عبد العزيز

أعلن نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، عن موعد ومكان الجنازة « حيث قال أن الجنازة ستقام غداً الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».

العديد من النجوم المصريين ينعون الفنان طارق عبد العزيز

بكلمات مؤثرة، بمجرد إعلان الخبر الحزين، اتشحت حسابات فنانين ومشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي بالسواد، مودعة الفنان الخلوق الذي توفي عن 55 عاماً، بعد أن رسم الابتسامة على وجوه المشاهدين عبر أعماله السينمائية والتلفزيونية.

وقالت النجمة يسرا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي.. خبر صادم ومؤلم.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

وكتب الفنان محمد هنيدي ناعياً «الأخ والسند وصديق العمر» الذي أطل معه في عدد من الأعمال في مقدمتها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، مضيفاً «ربنا يرحمك يا رب.. كسرت قلبنا.. وربنا يصبرنا على فراقك.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع.. واجعله في جنتك آمناً مطمئناً يارب العالمين».

أما الفنان القدير نبيل الحلفاوي، فقال عن الراحل: «كان حضوره مريحاً يشع طيبة وسلاماً. رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية».

وأيضاً من بين النجوم الذين نعوه اليوم، أحمد السقا، وخالد النبوي، ويوسف الشريف، والفنانة رانيا يوسف، والفنانة نور، وكذلك أمير كرارة الذي كتب: «لا حول ولا قوه إلا بالله.. البقاء لله في الفنان الخلوق طارق عبد العزيز».

كما شارك في النعي مشاهير وإعلاميون من بينهم عمرو الليثي الذي نشر آخر صورة جمعته مع «الفنان الجميل منذ أيام، داعياً: «الله يرحمك ويغفر لك.. وجعت قلوبنا».

آخر أعمال الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن آخر أعماله كان مشاركته في مسلسل «أعمل إيه» بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، هدى الإدريسي، صبري عبدالمنعم، أحمد والي، نور إيهاب، إيمي الجندي، ريهام الشنواني، أحمد جمال سعيد، محمد مهران، ندى بسيوني، بيلار أحمد سامي، إخراج خالد الحلفاوي.

كما أنه كان يواصل تصوير مسلسل «وبقينا اتنين»، ولكنه توفى قبل انتهاء تصويره، ويشارك في بطولته بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل على ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت.