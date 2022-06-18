شاب يدعي الألوهية للزواج من شمس الكويتية

كشفت المطربة شمس الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن ملاحقة أحد المتابعين لها بطريقة مستفزة.

وأشارت شمس، إلى أنه شاب يدعي الألوهية للزواج منها، مطالبة الجميع بما فيهم المتابعين والهاكرز والشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية بابعاد هذا الشخص عنها، مؤكدة أنه يظهر لها في كل مكان، قائلة: “حد يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي”.

وأضافت شمس، أنها تعتقد أن هذا الشخص سعودي الجنسية، وهو ما يظهر من لهجته، راجية المساعدة من أي شخص بالمملكة العربية السعودية يستطع حل مشكلتها.

ياناس ياعالم ياهاكرز ياشرطة يامستشفيات امراض عقلية حد يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي وشكله من لهجته هو من المملكة فارجو من جميع الي يقدرون يساعدوني من المملكة يشوفون حل فيه لاني مليت من سنين وانا اسويله بلوك مليون مرة https://t.co/LaokSQHYzO — #شمس ☀️ (@shamsofficial) June 17, 2022

يذكر أن شمس الكويتية، واسمها الحقيقي (شمس بندر نايف الأسلمي) هي مطربة كويتية سعودية الأصل، ولدت في 28 أبريل 1980 بمحافظة حفر الباطن في السعودية، لأب سعودي وأم كويتية.

درست في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وبدأت مشوارها الفني من خلال تكوين فرقة شعبية في نهاية التسعينيات، وفي 2001 أصدرت أول ألبوم غنائي لها من انتاج شركة “رناد للصوتيات” بعنوان “حبيب الورد”.

بدأت شهرتها الحقيقية في مصر والوطن العربي عام 2007 حيث أصدرت ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية “شمس خليجي”، و”شمس مصري”، من إنتاج شركة “سربرايز” الأمريكية.