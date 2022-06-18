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شاب يدعي الألوهية للزواج من شمس الكويتية

أسامة مقلد

كشفت المطربة شمس الكويتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” عن ملاحقة أحد المتابعين لها بطريقة مستفزة.

شاب يدعي الألوهية للزواج من شمس الكويتية

وأشارت شمس، إلى أنه شاب يدعي الألوهية للزواج منها، مطالبة الجميع بما فيهم المتابعين والهاكرز والشرطة ومستشفيات الأمراض العقلية بابعاد هذا الشخص عنها، مؤكدة أنه يظهر لها في كل مكان، قائلة: “حد يشيل عني هالصبي بكل مكان يطلعلي يقول ان هو الله وان هو خلقني ومتزوجني وجالس يراقب كل حياتي”.

وأضافت شمس، أنها تعتقد أن هذا الشخص سعودي الجنسية، وهو ما يظهر من لهجته، راجية المساعدة من أي شخص بالمملكة العربية السعودية يستطع حل مشكلتها.

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يذكر أن شمس الكويتية، واسمها الحقيقي (شمس بندر نايف الأسلمي) هي مطربة كويتية سعودية الأصل، ولدت في 28 أبريل 1980 بمحافظة حفر الباطن في السعودية، لأب سعودي وأم كويتية.

درست في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وبدأت مشوارها الفني من خلال تكوين فرقة شعبية في نهاية التسعينيات، وفي 2001 أصدرت أول ألبوم غنائي لها من انتاج شركة “رناد للصوتيات” بعنوان “حبيب الورد”.

بدأت شهرتها الحقيقية في مصر والوطن العربي عام 2007 حيث أصدرت ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية “شمس خليجي”، و”شمس مصري”، من إنتاج شركة “سربرايز” الأمريكية.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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