عاجل الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأميرة أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
أعلن الديوان الملكي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة الأميرة أريج بنت عبد الله بن خالد بن عبد العزيز آل سعود.
وأصدر الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية اليوم بياناً نعى فيه الأميرة الراحلة وجاء على الشكل التالي:
“انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / أريج بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود”، كاشفاً أنَّه سوف يُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ “اليوم الثلاثاء الموافق 22 / 8 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود في محافظة جدة”.
وختم البيان بالدعاء للأميرة الراحلة أن يتغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنها فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.