أخبار السعودية

تعليق مستشار الأمن القومي الأمريكي على قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط

أسامة محمد

علق جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023، حيث قال أن القرار ليس جديدًا، وإنما استمرارًا للسياسة الحالية.

تعليق مستشار الأمن القومي الأمريكي على قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط

أعلام السعودية وأمريكا - مصدر الصورة: CNN

قد يهمك:

المنتخب السعودي الأولمبي ينطلق بفوز مهم في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

«تمت».. حارس الهلال ينضم لصفوف الشباب والإعلان الرسمي خلال ساعات

وأوضح جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن هذا القرار يعزز استمرارية التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد، مشيرًا إلى أن الأولوية للرئيس الأمريكي هي توفير أسعار منخفضة للمستهلكين في الولايات المتحدة، حيث قال: “المسألة تتعلق بسعر الوقود للمستهلك الأمريكي، وليس بما تفعله الدول في سياستها”.

وأكد ساليفان، أن العلاقات المستدامة مع السعودية ستظل قائمة وسيتم التواصل مع القادة السعوديين بانتظام على مختلف المستويات.

Avatar of أسامة محمد
أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
أحدث المقالات