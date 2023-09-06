تعليق مستشار الأمن القومي الأمريكي على قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط

علق جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، على قرار السعودية بتمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023، حيث قال أن القرار ليس جديدًا، وإنما استمرارًا للسياسة الحالية.

أعلام السعودية وأمريكا - مصدر الصورة: CNN

وأوضح جيك ساليفان، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض أن هذا القرار يعزز استمرارية التخفيضات لمدة ثلاثة أشهر بدلًا من شهر واحد، مشيرًا إلى أن الأولوية للرئيس الأمريكي هي توفير أسعار منخفضة للمستهلكين في الولايات المتحدة، حيث قال: “المسألة تتعلق بسعر الوقود للمستهلك الأمريكي، وليس بما تفعله الدول في سياستها”.

وأكد ساليفان، أن العلاقات المستدامة مع السعودية ستظل قائمة وسيتم التواصل مع القادة السعوديين بانتظام على مختلف المستويات.