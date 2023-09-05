أخبار السعودية

الشيخ محمد بن زايد ونائباه يعزون خادم الحرمين الشريفين

أسامة محمد

بعث الشيخ محمد بن زايد، ونائباه الشيخ محمد بن راشد، والشيخ منصور بن زايد، برسائل تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز في وفاة الأمير جلوي بن عبد الله.

الشيخ محمد بن زايد ونائباه يعزون خادم الحرمين الشريفين

الشيخ محمد بن زايد يقبل رأس الملك سلمان - مصدر الصورة: CNN

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نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعث برسالة تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز، عبر خلالها عن تعازيه الخالصة وتعاطفه في وفاة الأمير جلوي بن عبد الله بن سعود بن جلوي آل سعود.

وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة وحاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ووزير ديوان الرئاسة، برسائل تعزية مماثلة إلى الملك السعودي.

الجدير بالذكر أن الديوان الملكي السعودي أعلن يوم السبت الماضي، وفاة الأمير جلوي بن عبد الله بن عبد العزيز بن سعود بن جلوي آل سعود.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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