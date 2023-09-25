تركي آل الشيخ يهنئ الدعيع بعد إطلاق اسمه على أحد الشوارع: ليته كان على كوبري عشان نتذكر كوريا

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حارس المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع، على تسمية أحد الشوارع في مدينة حائل باسمه.

المستشار تركي آل الشيخ - مصدر الصورة: CNN

حيث نشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، تغريدة قال فيها: “مبروك اسم الشارع في حائل يا أبو عبد العزيز وتستاهل، مع أنك كنت نكبة”.

وأضاف آل الشيخ بطرافة: “ليته كان على كوبري موب شارع عشان نتذكر كوريا”، مشيرًا إلى الهدف الذي سُجل في مرمى الدعيع خلال مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 1994.

@MohammedAlDeaye مبروك اسم الشارع في حائل يا ابوعبدالعزيز وتستاهل … مع انك كنت نكبه 😎🇸🇦❤️ ليته كان على كوبري موب شارع عشان نتذكر كوريا🇰🇷 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 22, 2023

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة حائل قامت بتسمية أحد الشوارع في أحياء شمال مدينة حائل، وهي مسقط رأس الدعيع، باسمه تقديرًا لخدماته المميزة للوطن طوال مسيرته الرياضية.

ولعب الدعيع، للمنتخب السعودي في الفترة من عام 1993 حتى عام 2006، وشارك في أربع بطولات لكأس العالم، وقد توج مع المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا عام 1996 في الإمارات، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى.