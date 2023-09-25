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تركي آل الشيخ يهنئ الدعيع بعد إطلاق اسمه على أحد الشوارع: ليته كان على كوبري عشان نتذكر كوريا

أسامة محمد

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حارس المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع، على تسمية أحد الشوارع في مدينة حائل باسمه.

تركي آل الشيخ يهنئ الدعيع بعد إطلاق اسمه على أحد الشوارع: ليته كان على كوبري عشان نتذكر كوريا

المستشار تركي آل الشيخ - مصدر الصورة: CNN

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حيث نشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، تغريدة قال فيها: “مبروك اسم الشارع في حائل يا أبو عبد العزيز وتستاهل، مع أنك كنت نكبة”.

وأضاف آل الشيخ بطرافة: “ليته كان على كوبري موب شارع عشان نتذكر كوريا”، مشيرًا إلى الهدف الذي سُجل في مرمى الدعيع خلال مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 1994.

الجدير بالذكر أن أمانة منطقة حائل قامت بتسمية أحد الشوارع في أحياء شمال مدينة حائل، وهي مسقط رأس الدعيع، باسمه تقديرًا لخدماته المميزة للوطن طوال مسيرته الرياضية.

ولعب الدعيع، للمنتخب السعودي في الفترة من عام 1993 حتى عام 2006، وشارك في أربع بطولات لكأس العالم، وقد توج مع المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا عام 1996 في الإمارات، بالإضافة إلى تحقيق العديد من الإنجازات الأخرى.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية.

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