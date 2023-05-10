حساب المواطن يعلن عن بدء إيداع الدفعة الـ66 في حسابات المستفيدين لشهر مايو 2023

أعلن برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء عن إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين لدفعة شهر مايو 2023، شاملةٌ الدعم الإضافي للمستحقين المكتملة طلباتهم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن الدفعة الجديدة ستشمل أكثر من 11.1 مليون مستفيد، وستغطي فترة شهر مايو 2023، حيث ستستمر عملية إيداع الدفعة 66 من الدعم المخصص حتى نهاية يومنا هذا الأربعاء الموافق 10 مايو 2023.

ويشار إلى أن برنامج حساب المواطن يقدم دعماً مالياً شهرياً للمواطنين السعوديين المستحقين، ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

ويتم تحديد مقدار الدعم المالي الذي يحصل عليه المستفيدون من برنامج حساب المواطن بناءاً على عدد عوائلهم ومستويات دخلهم ونفقاتهم الشهرية. ويمكن للمستفيدين الاستفسار عن مقدار الدعم الذي يحصلون عليه وتحديث بياناتهم من خلال موقع البرنامج الإلكتروني أوتطبيق الجوال.

ويعد برنامج حساب المواطن واحداً من البرامج الحكومية الهامة في المملكة العربية السعودية، حيث يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، ويعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.