سنغافورة تعلن إعفاء المواطنين السعوديين من التأشيرة، تفاصيل القرار وأبرز المعلومات عن الدولة الآسيوية المتطورة

أعلنت جمهورية سنغافورة، اليوم الجمعة، عن قرار إعفاء جميع المواطنين الذين يحملون جواز سفر المملكة العربية السعودية، من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، اعتباراً من بداية شهر يونيو القادم، نجوم مصرية توضح تفاصيل القرار وأبرز المعلومات عن جمهورية سنغافورة التي تُعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في جنوب شرق أسيا.

سنغافورة تُعفي السعوديين من طلب التأشيرة

وأعلنت سفارة سنغافورة في السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر، أنَّ هيئة الهجرة ونقاط التفتيش السنغافورية، أصدرت قرارها الذي يقضي بأنَّ جميع المواطنين السعوديين الذين يحملون جوازات السفر الصادرة عن المملكة، لن يكونوا بحاجة إلى تقديم طلبات الحصول على تأشيرة دخول سنغافورة اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2023م.

وأوضحت الهيئة أنَّ المواطنين السعوديين الذي تقدَّموا بالفعل بطلب للحصول على التأشيرة، أو الذين حصلوا على موافقة دخول سنغافورة قبل ذلك التاريخ، لن يتمكنوا من استرداد رسوم معالجة التأشيرة.

The Singapore Immigration and Checkpoints Authority (ICA) has issued the following statement: *IMPORTANT NOTICE FOR SAUDI NATIONALS:* Saudi nationals with passports issued by the KSA will no longer need to apply for an entry visa to enter Singapore from 1 June 2023 (inclusive). — Singapore Embassy in Riyadh (@SingaporeEmbKSA) April 28, 2023

أبرز المعلومات عن دولة سنغافورة

وفي هذا السياق نقدِّم للقراء الأعزاء الراغبين بالسفر إلى سنغافورة أبرز المعلومات عن تلك الدولة المتطورة والمتقدِّمة:

نظام الحكم في سنغافورة جمهورية، استقلت عن الفدرالية الماليزية في 9 أغسطس/آب 1963م العاصمة سنغافورة اللغات الرسمية الإنجليزية – الصينية – المالاوية – لغات محلية أخرى المناخ استوائي رطب المساحة 697 كيلومتر مربع الموقع جنوب شرقي آسيا، عند الطرف الجنوبي من شبه جزيرة ملايو الديانة في سنغافورة البوذية – التاوية – الإسلام – المسيحية – الهندوسية.

الإسلام في سنغافورة

هذا وتشير الإحصاءات عام 2020م إلى أنَّ الإسلام هو ثالث أكبر الديانات الرئيسية في سنغافورة، مع قُرابة 15.6٪ من السكان، كما تشير البيانات إلى أنَّ 80% من السكان المسلمين هم من عرقية “الملايو”، كما أنَّ 13٪ منهم من أصل هندي. وتتوزع النسبة المتبقية من المسلمين على الأصول العربية والصينية والأوراسية.

وتشير المعلومات التاريخية إلى أنَّ الإسلام قد خل البلاد عبر التجار العرب، كما انتشر بنفس الطريقة في كلٍّ من الملايو وأندونيسيا، وماليزيا.