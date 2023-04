سنغافورة تعلن إعفاء المواطنين السعوديين من التأشيرة، تفاصيل القرار وأبرز المعلومات عن الدولة الآسيوية المتطورة

أعلنت جمهورية سنغافورة، اليوم الجمعة، عن قرار إعفاء جميع المواطنين الذين يحملون جواز سفر المملكة العربية السعودية، من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، اعتباراً من بداية شهر يونيو القادم، نجوم مصرية توضح تفاصيل القرار وأبرز المعلومات عن جمهورية سنغافورة التي تُعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية في جنوب شرق أسيا.

وأعلنت سفارة سنغافورة في السعودية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر، أنَّ هيئة الهجرة ونقاط التفتيش السنغافورية، أصدرت قرارها الذي يقضي بأنَّ جميع المواطنين السعوديين الذين يحملون جوازات السفر الصادرة عن المملكة، لن يكونوا بحاجة إلى تقديم طلبات الحصول على تأشيرة دخول سنغافورة اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2023م.

وأوضحت الهيئة أنَّ المواطنين السعوديين الذي تقدَّموا بالفعل بطلب للحصول على التأشيرة، أو الذين حصلوا على موافقة دخول سنغافورة قبل ذلك التاريخ، لن يتمكنوا من استرداد رسوم معالجة التأشيرة.

The Singapore Immigration and Checkpoints Authority (ICA) has issued the following statement:

*IMPORTANT NOTICE FOR SAUDI NATIONALS:*

Saudi nationals with passports issued by the KSA will no longer need to apply for an entry visa to enter Singapore from 1 June 2023 (inclusive).

— Singapore Embassy in Riyadh (@SingaporeEmbKSA) April 28, 2023