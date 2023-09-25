القبض على 3 مواطنين بمحافظة الخرمة بسبب مشاجرة في مكان عام

ألقت قوات شرطة محافظة الخرمة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة، القبض على ثلاثة مواطنين بسبب وقوع مشاجرة في مكان عام.

سيارة الشرطة السعودية - مصدر الصورة: CNN

وأعلن الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، أنه تم احتجاز المتورطين الثلاثة، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدهم، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.

وأكد الأمن العام أنه يعمل حاليا على توقيف الشخص الذي قام بتسجيل ونشر الفيديو المرئي للحادثة، حيث ارتكب خرقا لقوانين مكافحة جرائم المعلوماتية.