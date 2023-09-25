تحذير هام من الدفاع المدني السعودي للمواطنين بسبب الأمطار والسيول

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني نداءً للجمهور، يطلب منهم أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية.

أمطار وسيول بالسعودية - مصدر الصورة: CNN

ونوهت أيضًا بأهمية عدم السباحة في هذه المناطق بسبب خطورتها وعدم ملائمتها للسباحة، وضرورة اتباع التعليمات والشروط التي تم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت المديرية أن فرصة هطول الأمطار الرعدية ما زالت مستمرة في معظم مناطق المملكة من اليوم الأحد حتى الخميس المقبل.

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد وتشكيل رياح هابطة نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار.

وأشارت المديرية إلى أن المناطق المتأثرة تشمل الطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، وأيضًا مناطق عسير، جازان، والباحة.

كما توقعت المديرية هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتشكيل رياح هابطة نشطة السرعة تثير الأتربة والغبار في منطقة مكة المكرمة، بما في ذلك العاصمة المقدسة، والجموم، والكامل، والقنفذة، والليث، وأيضًا نجران، والباحة، والمدينة المنورة، وعسير.