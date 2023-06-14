“الموارد البشرية” توقف صرف معاشات الضمان لـ7300 مستفيد

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن وقف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا، لإخلالهم بشروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في التمكين، ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قِبَل صندوق تنمية الموارد البشرية.

نظام الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية في البيان، أنها تسعى من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين، من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية المملكة 2030، حيث تدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة، والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.