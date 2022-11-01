“شركة أرامكو” ارتفاع صافي في التدفق النقدي الحر إلى مستوى قياسي

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) اليوم الثلاثاء عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022م، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 39٪ إلى 42.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة ب 30.4 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وارتفع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية إلى 54.0 مليار دولار، مقارنة ب 36.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

وارتفع التدفق النقدي الحر إلى 45.0 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة ب 28.7 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021.

أعلنت أرامكو عن توزيع أرباح نقدية بقيمة 70.33 مليار ريال سعودي (18.76 مليار دولار) للربع الثالث.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال أمين حسن الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو: تعزز أرباح أرامكو القوية وتدفقاتها النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث من العام قدرتنا المثبتة على توليد قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا المنخفض التكلفة ومنخفض الكربون في مجال التنقيب والإنتاج وأعمال التنقيب والإنتاج المتكاملة استراتيجياً.

في حين تأثرت أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة باستمرار عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط سيستمر في النمو لبقية العقد نظراً لحاجة العالم إلى طاقة أكثر بأسعار معقولة وموثوقة.

على خلفية نقص الاستثمار العالمي في قطاعنا، فإننا نعمل على توسيع قدراتنا على إنتاج النفط والغاز على المدى الطويل بينما نعمل أيضاً على تحقيق طموحنا المعلن سابقاً لتحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة Scope 1 و Scope 2 من أصولنا التشغيلية المملوكة بالكامل.

وأضاف: تستمر خططنا للتوسع في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في المضي قدماً في سعينا للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة لمنتجاتنا لتلبية الطلب العالمي المتزايد على البتروكيماويات، الأمر الذي سيكون حاسماً في انتقال المواد المطلوب لدعم مستقبل منخفض الكربون.

بالإضافة إلى ذلك، نواصل تطوير حلول طاقة جديدة منخفضة الكربون بينما نعمل على أن نكون جزءاً من تحول أكثر عملية واستقراراً وشمولية في مجال الطاقة.