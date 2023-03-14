المملكة العربية السعودية تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي 2022

في أقل من عام قفزت السعودية 15 مرتبة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وذلك بعد أن قام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار بالإعلان عن الأولويات والتطلعات الوطنية للبحث والابتكار والتطوير.

السعودية تقفز 15 مرتبة في مؤشر الابتكار

قد أعلن ولي العهد العام الماضي وبالتحديد في شهر يونيو الماضي عن الأولويات والتطلعات الوطنية للتطوير والبحث والابتكار داخل المملكة العربية السعودية للعقدين القادمين والتي تستند على أربع أولويات مما يعزز تنافسية المملكة بشكل عالمي وريادتها ويتواكب مع توجهات رؤية المملكة لعام 2030 وتعزيز مكانتها وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي:

صحة الإنسان.

استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

الريادة في الطاقة والصناعة.

اقتصاديات المُستقبل.

كما تستهدف هذه الأولويات أن تصبح السعودية من رواد الابتكار في العالم حيث يصل الإنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2040؛ من أجل مساهمة هذا القطاع في تنويع الاقتصاد الوطني وتنميته من خلال إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي لعام 2040 واستحداث وظائف نوعية عالية القيمة سواء في العلوم أو الابتكار أو التقنية.

مجلس فوربس تشيد بجهود السعودية

نشرت مجلة فوربس تقريرًا يوضح أن السعودية هي أسرع الدول تحولاً على مستوى دول العالم؛ وذلك نتيجة العمل على تنويع اقتصاد الدول من خلال الدخول إلى قطاعات مختلفة قد أسهمت في تطوير منظومة الابتكار الوطنية في العقد الماضي، كذلك فقد وصفت القفزة التي حققتها السعودية بمثابة خير دليل على حجم التطور الذي حدث في مجالات التطوير والبحث والابتكار.

كذلك قد استشهدت مجلة فوربس في هذا التقرير على إسهامات 10 شركات سعودية في مجال الابتكار وفي المقدمة شركات أرامكو السعودية التي حصلت على ما يقارب 100 براءة اختراع منذ تأسيسها في 1933م ووصولاً إلى عام 2020م، وفي عام 2021 حصلت على 864 براءة اختراع من المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية؛ وبذلك تحتل المرتبة الأولى في قطاع الغاز والنفط على مستوى العالم وتدخل قائمة أفضل 50 شركة وجامعة حصلت على براءات اختراع لعام 2021، وفي عام 2022م قد عززت الشركة جهودها وارتفع عدد براءات الاختراع الذي حصلت عليها هو 963 براءة.

أما من جانب البنية التحتية الرقمية؛ فقد حصلت المملكة العربية السعودية على المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين وفقًا لتقرير عام 2021 للتنافسية الرقمية الذي صدر عن المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وفي عام 2017 قد دخلت شركة سعودية واحدة فقط ضمن قائمة الشركات الناشئة الأكثر تمويلاً في الشرق الأوسط وهذه القائمة كانت تابعة لمجلة فوربس، وبعد ذلك قد زادت الشركات إلى شركتين لعام 2020م، وفي هذا العام قد زاد العدد حتى وصل إلى خمس شركات سعودية ضمن أول عشرة مراكز في القائمة.

كذلك فقد ركزت السعودية تركيزها لجهود الابتكار على الاستدامة حيث إنها أعلنت التزامها بزيادة نسبة توليد الطاقة من خلال استخدام مصادر متجددة لتصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2030م؛ وذلك تمهيدًا لتحقيق الحياد الصفري مع دخول عام 2060م، وفي الوقت نفسه قد دخلت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة (SWCC) موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تحقيق رقم قياسي جديد كونها المحطة الأقل استهلاكًا للطاقة في تحلية المياه على مستوى العالم بمعدل 2.27 كيلو واط/ ساعة لكل متر مكعب للمياه المحلاة.

من الجدير بالذكر أن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDIA) قد تعاونت مع مجلة فوربس الشرق الأوسط وسعوا معًا لاستعراض أكثر من 10 شركات ابتكارًا على مستوى المملكة العربية السعودية في كل قطاع من القطاعات الأربعة للأولويات الوطنية داخل المملكة بمجموع 40 شركة، وتضم القائمة الشركات التالية: