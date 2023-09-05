تفاصيل القبض على شخصين في مكة وحائل بتهمة ترويج المخدرات
ألقى رجال الأمن السعودي القبض على شخصين في مدينتي مكة المكرمة وحائل بتهمة ترويج المخدرات، وتم ضبط أحدهما بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية.
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حيث ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن في منطقة حائل وبحوزته 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، وتم ضبطه بالإضافة إلى سلاحين ناريين وذخيرة حية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضده وتم تحويله للنيابة العامة.
وتمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق في منطقة مكة المكرمة من القبض على مواطن يروج المخدرات داخل مركبة على طريق الليث – عسير، حيث تم ضبط 116 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بحوزته. تم اتخاذ الإجراءات النظامية ضده وتم تحويله إلى الجهات المختصة.