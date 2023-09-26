السلطات السعودية تعلن القبض على رجل أعمال حصل على تمويلات بنكية بأكثر من 100 مليون ريال

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية أمس الاثنين عن إيقاف رجل أعمال بسبب تورطه في الحصول على تمويلات بنكية تجاوزت 100 مليون ريال.

شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - مصدر الصورة: حساب الهيئة على تويتر

وأشارت الهيئة في بيانها الذي نشرته منذ ساعات عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” موقع “تويتر” سابقًا، إلى أن التعاون مع البنك المركزي السعودي أدى إلى إيقاف هذا الرجل الأعمال بسبب استخدامه المال العام للحصول على تمويلات من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية واستغلال موظف في البنك الممول لتسهيل ذلك مقابل مبالغ مالية.

وأكد المتحدث باسم الهيئة على استمرار جهودهم في رصد وضبط أي شخص يتجاوز حقوق المال العام أو يسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وسيتم مساءلتهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالوظيفة.

كما أكد أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ستواصل تطبيق القانون بحزم ودون تهاون تجاه جميع المتجاوزين.