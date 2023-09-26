القبض على ضابط بوزارة الدفاع السعودية في قضية فساد

أعلن المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن بدء التحقيق في عدة قضايا جنائية مؤخرًا، وتم شروعه في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، حيث تم اعتقال ضابط في رتبة عقيد يشغل منصب مدير إدارة التشغيل والصيانة بوزارة الدفاع لتلقيه مبلغًا قدره 920 ألف ريال سعودي من رجل أعمال (الذي تم أيضًا اعتقاله) كمقابل لإنهاء إجراءات صرف مستحقات مشروع بقيمة 5 ملايين و260 ألف و500 ريال.

شعار وزارة الدفاع السعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على اثنين من القوات المسلحة العاملين في إدارة الجوازات بإحدى المنافذ البرية، لتلقيهما مبالغ نقدية من مقيم (الذي تم أيضًا اعتقاله) مقابل تمكينهما من تنفيذ عمليات دخول وخروج وهمية لزوجته.

وفي إطار التعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض على ضابط في رتبة مقدم يشغل منصب رئيس لجنة الشراء المباشر في المديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق، لتلقيه مبلغًا قدره 509 ألف ريال سعودي من مقيم يعمل بإحدى الكيانات التجارية (الذي تم أيضًا اعتقاله)، كمقابل لتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية لتلك الكيانات.

وأضاف المتحدث بأنه تم أيضًا القبض على ثلاثة ضباط صف يعملون في المديرية العامة للأمن العام، للاشتباه في استيلائهم على مبلغ قدره 877,522 ألف ريال من صناديق الأمانات في مراكز الشرطة التي يعملون بها.