انعقد آخر اجتماع لمجلس الوزراء لبحث شؤون المملكة يوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري، وذلك داخل قصر عرقة بالعاصمة الرياض، بقيادة الملك “سلمان بن عبدالعزيز” خادم الحرمين الشريفين، حيث تابع المجلس تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستثمارية بالبلاد، إلى جانب متابعة آخر أخبار المساعدات السعودية لضحايا الزلزال بسوريا وتركيا؛ لذا سنقدم لكم اليوم أبرز نتائج اجتماع مجلس الوزراء الأخير بالرياض.

الأمور التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع

حرص مجلس الوزراء في البداية على متابعة التطورات المأساوية التي طالت أهالي سوريا وتركيا جرَّاء الزلزال، ومناقشة الجهود السعودية في التخفيف من آثار هذه الكارثة على شعبي سوريا وتركيا، عن طريق المشاركة في عمليات الإنقاذ وإرسال العديد من المساعدات الطبية والغذائية.

كما تطرق المجلس إلى مناقشة أهم الفعاليات الاقتصادية التي قامت السعودية باستضافتها خلال الأسبوع الأخير، حيث أشادوا بدعم ولي العهد للقطاعات التقنية والرقمية بالمملكة؛ مما يعزز من مكانة السعودية بين جميع دول العالم كأحد المراكز المحورية الهامة للتقنية والابتكار، خاصةً بعد الإعلان عن استثمارات تتجاوز التسعة مليار دولار، خلال مؤتمر “ليب 23” لدعم قطاع التقنية المستقبلية والشركات الصغيرة الناشئة بالمملكة.

بالإضافة إلى ذلك فقد تم التأكيد على موعِد انطلاق الرحلة الفضائية المأهولة، التي تتضمن إرسال رائد ورائدة فضاء سعوديين إلى المحطة الدولية للفضاء، وذلك خلال الأشهر القليلة القادمة لعام 2023.

النتائج المترتبة على انعقاد اجتماع الرياض

مع انتهاء الاجتماع تم التوصل إلى بعض النتائج، التي من المُفترض أن يتحرك مجلس الوزراء لتنفيذها مباشرةً، ومن أهمها التالي:-