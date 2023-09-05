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أول رد سعودي على ترويج داعية مصري لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه

أسامة محمد

علق حسين حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة في الغرفة التجارية بالسعودية، على ترويج الداعية المصري أمير منير لتطبيق عمرة البدل بـ4000 جنيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

أول رد سعودي على ترويج داعية مصري لتطبيق عمرة البدل بـ 4000 جنيه

رجل يرفع يده بالدعاء أمام الكعبة - مصدر الصورة: CNN

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حيث قال حجازي، وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” الذي يعرض عبر قناة “المحور”، أن تطبيق عمرة البدل، والذي أثار حالة من الجدل، وأن سعر العمرة بالبدل بـ 4000 جنيه غير صحيح، مؤكدًا أن تطبيق عمرة البدل لا يُقبل في السعودية ويُعتبر استغلالًا لضيوف الرحمن والمعتمرين.

ونصح حجازي، المعتمرين وضيوف الرحمن بالتوجه إلى القنوات الرسمية والمرخصة للحصول على معلومات صحيحة ودعاهم للابتعاد عن التطبيقات غير المشروعة، كما أشار إلى أنه في السعودية لا يوجد تطبيقات مماثلة لأنها تعتبر مخالفة للقوانين.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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